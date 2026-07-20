San Marcos: amplían el mandato de Jerí Ramón como rectora hasta que se elijan nuevas autoridades

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

En una sesión extraordinaria, la asamblea universitaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) aprobó que la rectora Jerí Ramón Ruffner continúe al frente de la casa de estudios bajo la figura de una encargatura, hasta que se elijan y proclamen a las nuevas autoridades. La propuesta obtuvo 59 votos a favor, ocho abstenciones y ningún voto en contra durante la sesión realizada la mañana de este lunes 20 de julio.

Esta decisión fue adoptada a pocos días del vencimiento del mandato de la rectora y los vicerrectores de la UNMSM, previsto para el 25 de julio, en un escenario marcado por la ausencia de un cronograma electoral y la falta de consenso sobre el mecanismo de transición de las autoridades universitarias. En la sesión no participó un grupo de docentes y asambleístas de minoría, quienes previamente informaron que no asistirían al considerar que la convocatoria carecía de la condiciones de legalidad necesarias, debido a la participación de representantes estudiantiles, cuyo mandato —aseguraron— ya había vencido.

TE RECOMENDAMOS LÓPEZ CHAU RETA A KEIKO FUJIMORI Y FLOR PABLO EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Sesión tuvo posturas a favor y en contra de la continuidad de Jerí Ramón al frente de la UNMSM

Durante el debate, la mayoría de asambleístas respaldó la continuidad de las actuales autoridades mientras se organiza un nuevo proceso electoral. No obstante, otro sector sostuvo que correspondía aplicar el mecanismo de sucesión previsto en la Ley Universitaria, el cual establece que el rectorado debe ser asumido de manera interina por el decano con mayor antigüedad en la categoría de docente principal para, principalmente, convocar a elecciones y renovar a las autoridades universitarias.

Tras el acuerdo adoptado, la actual gestión, encabezada por Jerí Ramón, permanecerá al frente de la Decana de América hasta la elección de las nuevas autoridades. En tanto, crece la expectativa entre docentes, estudiantes y egresados por una pronta convocatoria al proceso electoral para garantizar la renovación democrática del gobierno universitario, una de las exigencias que llevó a un sector del alumnado a iniciar una protesta en mayo último en rechazo a la posible reelección de autoridades universitarias.

Estudiantes de UNMSM tomaron el campus en rechazo a la relección de Jerí Ramón

En mayo, un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos tomó el campus en rechazo a un proyecto de ley que plantea permitir la reelección inmediata de autoridades universitarias.