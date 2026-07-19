Buen Gobierno se uniría con Renovación Popular tras discrepancias con el bloque de izquierda

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Jorge Nieto empieza a tomar distancia de los bloques de izquierda, conformados por Ahora Nación, OBRAS y Juntos por el Perú, luego de no llegar a un acuerdo. Tras ello, busca aliarse con Renovación Popular.

"Hemos sostenido conversaciones con Renovación Popular. Yo me he reunido más de un par de horas con su líder máximo, el señor López Aliaga. Ha sido, lo debo decir, una conversación bastante amena, pero hemos puesto nuestro punto de vista. Yo he entendido de su propia boca lo que él piensa, él ha entendido de mi propia boca lo que yo pienso, y hemos quedado en explorar si hay la posibilidad para componer alguna otra forma de arreglo entre los partidos que no son de gobierno", dijo a RPP.

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Anotó que "hay una posibilidad de que esa cosa (acuerdo) ocurra".

Buen Gobierno descarta alianza con Fuerza Popular: "Esa posibilidad no existe"

Contra quién sí descartó una alianza fue con Fuerza Popular. Fue concreto: "Esa posibilidad no existe".

Nieto comentó que ya ha conversado personalmente con Keiko Fujimori y le indicó que él considera que "para el país y para su propio gobierno es conveniente que las dos cámaras sean dirigidas por partidos de oposición".

"Creo que no es conveniente para el país, creo que el país necesita una señal de que el Congreso en ambas cámaras puede ser un contralor efectivo, un vigilante efectivo del gobierno de la señora Fujimori", dijo.

Nieto se distancia del bloque de izquierda

El último 16 de julio, durante una entrevista a Exitosa, Nieto dejó claro que buscan presidir una de las mesas directivas, sea de la Cámara Baja o Alta. Según dijo, comentó esta propuesta a la coalición de izquierda; sin embargo le dijeron que las posiciones ya se habían establecido y debía aceptarlas o no.

Esto generó la molestia de Alfonso López Chau, senador electo de Ahora Nación, quien, durante un foro del Congreso, negó que las cosas se hayan manejado así. Al contrario, aseguró que buscaron dialogar; sin embargo, la decisión desde la otra parte tardó en llegar.

Nieto respondió, durante la referida entrevista a RPP. Indicó que no mostrará mensajes privados con Roberto Sánchez porque es una persona educada, pero aseguró que sí habló con él y que le propuso que hubiera una reunión de delegados.

"Lo que yo sí puedo decir con plena certeza es que lo que yo pacté con Roberto -directamente hablando con él después de hora y media de conversación, y él lo sabe- es que hubiera una reunión preliminar de delegados, porque nos interesa el acuerdo", mencionó.

La propuesta de Nieto era una reunión en la cual los delegados de los cuatro grupos (JPP, Ahora Nación, Obras y Buen Gobierno) plantearan opciones para componer un acuerdo; sin embargo, la respuesta pública que recibió (de parte de uno de los miembros del bloque de izquierda) fue que ya había un acuerdo y que Buen Gobierno podría sumarse o no, lo cual no le parece un "trato democrático ni de diálogo".

Además, sostuvo que el acuerdo inicial entre JPP, Ahora Nación y Obras "los compromete y los obliga a los tres partidos, no a nosotros".

"Por eso es que propuse una reunión preliminar de delegados para que exploraran las posibilidades de arreglos y de acuerdos, porque si las personas que toman la decisión en última instancia no llegan a acuerdo, se acabaron los acuerdos", resaltó.

Mientras tanto, López Chau anunció que proponen que OBRAS vaya al Senado el primer año y Juntos por el Perú a Diputados. Ahora Nación se retirará "para facilitar las cosas".

Si bien oficialmente el ex rector de la UNI (Universidad Nacional de Ingeniería) no ha confirmado nombres; Fuentes de La República indican que desde Juntos por el Perú se plantearía a Ernesto Zunini para Diputados y a Daniel Barragán de OBRAS para el Senado.

Renovación Popular busca puntos en común con OBRAS, Ahora Nación y Buen Gobierno

López Aliaga declaró que considera que puede tener cercanía con OBRAS, Ahora Nación y Buen Gobierno. Sobre todo, resaltó que conoce a los líderes de los dos primeros partidos.

"No podemos tener al señor Nieto Montesino por un lado, al señor Belmont por otro lado, al señor López Chau por otro lado (...) podemos unirnos en ciertos temas", indicó.

También tuvo buenas palabras para el hermano de Pedro Castillo, José Castillo Terrones: "Creo que una persona que ha sido trabajador de campo, aunque no tenga estudios superiores, tiene una formación (...) En un Congreso, en un Congreso hay que hablarlo".

En tanto, si bien López Chau ya anunció la conformación desde la izquierda. Jaime Delgado, senador electo por Ahora Nación, no descarta una cercanía con la bancada celeste. "Probablemente Renovación reflexione. Yo creo que sería bueno también formar la mesa directiva tanto de Senadores como de Diputados, incluso presidiendo alguna de ellas, ese no es el tema, el tema es garantizar un equilibrio en el poder", dijo a RPP.