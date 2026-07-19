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Resultados del examen de admisión UNAC 2026-I: Link para consultar puntaje y lista de ingresantes

Miles de postulantes participan en el Examen General de Admisión 2026-I de la Universidad Nacional del Callao (UNAC), buscando una vacante en diversas carreras profesionales.

La Universidad Nacional del Callao publicará los resultados oficiales en su portal institucional, donde los postulantes verificarán su desempeño y la lista de ingresantes por carrera profesional.
La Universidad Nacional del Callao publicará los resultados oficiales en su portal institucional, donde los postulantes verificarán su desempeño y la lista de ingresantes por carrera profesional. | Foto: composición LR
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Los resultados del examen general de admisión UNAC 2026-I generan expectativa entre miles de postulantes que participaron este domingo 19 de julio en el proceso de selección de la Universidad Nacional del Callao. Tras concluir la evaluación, los aspirantes podrán consultar el puntaje obtenido, verificar si alcanzaron una vacante y conocer la relación oficial de ingresantes a las distintas carreras profesionales que ofrece la casa de estudios.

La universidad pondrá a disposición de los participantes la relación oficial de ingresantes y los resultados del proceso de admisión a través de sus canales institucionales. Además, los postulantes podrán verificar la carrera a la que accedieron y consultar la información correspondiente a su desempeño en el examen.

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¿Dónde consultar los resultados del examen de admisión UNAC 2026-I y la lista oficial de ingresantes?

Una vez concluido el Examen General de Admisión 2026-I, la Universidad Nacional del Callao publicará los resultados oficiales en su portal institucional al que podrás acceder en este LINK. Desde esa plataforma, los postulantes podrán conocer el puntaje alcanzado, comprobar si obtuvieron una vacante y revisar la lista completa de ingresantes según la carrera profesional a la que postularon.

La publicación permitirá que cada aspirante consulte su situación de manera individual, así como el listado oficial de estudiantes admitidos. Esta información será difundida únicamente por los canales habilitados por la universidad para el desarrollo del proceso de admisión.

Examen de admisión UNAC 2026-I: distribución de aulas, documentos permitidos y carreras disponibles

Antes del inicio de la evaluación, la UNAC difundió la distribución de aulas para facilitar el ingreso ordenado de los postulantes. Los participantes pudieron verificar el pabellón y salón asignados de acuerdo con su código de inscripción. Las aulas fueron distribuidas entre las puertas N.° 2 y N.° 3 del campus universitario, agrupando a los postulantes por facultades y escuelas profesionales.

La universidad también recordó que el ingreso está restringido para quienes porten celulares, relojes inteligentes, audífonos, calculadoras, tablets, cámaras, mochilas, apuntes, libros o cualquier dispositivo electrónico. Los postulantes únicamente podrán presentar su DNI físico o C4, incluso si se encuentra vencido, además de la constancia de inscripción. La UNAC ofrece carreras en áreas como Administración, Contabilidad, Economía, Matemática, Física, Enfermería, Educación Física e ingenierías, entre ellas Ambiental, Industrial, de Sistemas, Eléctrica, Electrónica, Mecánica, Energía, Pesquera, de Alimentos y Química, distribuidas en sus 12 facultades.

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