Arqueólogos descubren una tumba monumetal de la Edad de Bronce con armas y un caballo usado en un ritual

Arqueólogos excavaron una tumba monumental de la Edad del Bronce Tardía en el oeste de Armenia. Foto: Instituto de Arqueología y Etnografía de Armenia

Arqueólogos excavaron una tumba monumental de la Edad del Bronce Tardía en el oeste de Armenia. Foto: Instituto de Arqueología y Etnografía de Armenia

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Durante las excavaciones realizadas en el antiguo yacimiento de Shamiram, en Armenia, los arqueólogos encontraron una tumba monumental de la Edad del Bronce Tardía que contenía armas, puntas de flecha de obsidiana y los restos de un caballo sacrificado.

El hallazgo fue realizado por una expedición arqueológica conjunta armenio-italiana que investigó uno de los yacimientos más grandes y complejos del país, que conserva evidencias de una ocupación continua que abarca más de 3.000 años.

Los restos estaban enterrados junto con otros objetos funerarios. Foto: Instituto de Arqueología y Etnografía de Armenia

¿Cómo eran los entierros de la élite en la Edad del Bronce?

Uno de los descubrimientos de la campaña se produjo en la tumba número 3, un enterramiento que data de entre 1600 y 1200 a. C. El sepulcro está rodeado de círculos de piedra concéntricos y cuenta con una cámara funeraria central que alberga una colección de objetos funerarios.

Entre los hallazgos se encontraban armas de bronce, puntas de flecha de metal y obsidiana, y los restos de un caballo que se cree que fue sacrificado como parte de los ritos funerarios.

Según el comunicado del Instituto de Arqueología y Etnografía de Armenia, el descubrimiento aporta nuevas pruebas para comprender el estatus social de las élites locales, las costumbres funerarias y el papel simbólico de los caballos en las comunidades de la Edad del Bronce en las tierras altas.

¿Qué más descubrieron los arqueólogos en Armenia?

Las excavaciones también revelaron evidencias de ocupación anteriores al surgimiento del Reino de Urartu, también conocido como el Reino de Van. Detrás de una de las torres de la fortaleza, los arqueólogos identificaron una habitación de la Edad del Hierro que mostraba claros signos de destrucción por fuego. Debajo de este nivel, descubrieron un enterramiento anterior a la construcción del sistema defensivo urartiano.

Los investigadores esperan que la secuencia de capas arqueológicas ayude a reconstruir cómo evolucionó un asentamiento indígena de la Edad del Hierro antes de integrarse en el creciente reino urartiano, que dominó gran parte de las tierras altas armenias entre los siglos IX y VI a. C.

El yacimiento arqueológico de Shamiram se asienta sobre una meseta rocosa fortificada y cuenta con una gran muralla defensiva, viviendas y monumentos funerarios que documentan más de 3.000 años de ocupación humana. Los expertos afirman que estos recientes descubrimientos subrayan la importancia del yacimiento para el estudio de los asentamientos, la arquitectura y las prácticas funerarias en Armenia central, desde la Edad del Bronce Tardía hasta la época medieval.