HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Angie Jibaja rechaza haber consumido sustancias ilícitas tras ser acusada de agredir a trabajadora de hotel: “Por no pagar nada más”

Por no pagar nada más. Angie Jibaja revela por qué habría golpeado a una trabajadora de hotel donde se hospedaba junto a su joven novio chileno.

Angie Jibaja volvió a generar polémica. Foto: Composición LR/Instagram.
Angie Jibaja volvió a generar polémica. Foto: Composición LR/Instagram.
Escuchar
Resumen
Compartir

Luego de que se difundieran imágenes en 'Magaly TV, la firme' en las que aparece agrediendo a una trabajadora de un hotel, Angie Jibaja decidió romper su silencio y ofrecer su versión sobre lo sucedido. La exmodelo aseguró que el altercado no ocurrió de la manera en que se ha interpretado y explicó lo que habría desencadenado la discusión.

De acuerdo con su relato, todo ocurrió la noche del último viernes, cuando regresó al hospedaje acompañada de su novio chileno y, al ingresar a su habitación, encontró a una trabajadora dentro. Esta situación originó un tenso intercambio que fue aumentando de intensidad hasta motivar la intervención de agentes de la Policía Nacional del Perú, quienes acudieron al hotel para atender el incidente.

PUEDES VER: Angie Jibaja protagoniza escándalo tras ser retirada de un hotel: exmodelo es acusada de agredir a una mujer

lr.pe

Angie Jibaja niega haber consumido sustancias ilícitas tras incidente en hotel

En medio de la controversia, Angie Jibaja rechazó de manera tajante las versiones que la señalan de haber consumido sustancias ilícitas dentro del hotel donde ocurrió el altercado con una trabajadora. La exmodelo utilizó un video difundido por la creadora de contenido La Vitteri para responder a las acusaciones.

Según explicó, el conflicto se originó después de que la empleada asegurara haber encontrado supuestas sustancias prohibidas en la habitación. Frente a ello, la exmodelo negó rotundamente esa versión y afirmó que incluso pidió a los agentes de la Policía Nacional del Perú que inspeccionaran el cuarto para demostrar que no tenía nada ilegal.

"Me está humillando y denigrando. Le estoy pidiendo al oficial que pase a mi cuarto para que rectifique que no tengo nada de droga, cigarro. Acabamos de llegar de la calle, acabamos de llegar de los bancos, acuérdate", manifestó Jibaja.

Además, sostuvo que el verdadero motivo del enfrentamiento no estaba relacionado con las acusaciones en su contra, sino con un presunto desacuerdo por un pago pendiente. "Mira cómo me tiene esta, así, qué vergüenza, porque no he pagado, por favor. Por no pagar nada más", expresó mientras grababa lo sucedido.

PUEDES VER: Angie Jibaja presenta a su nuevo novio influencer y él sorprende al revelar cómo la conoció: “Yo no era su fan”

lr.pe

Angie Jibaja se habría retirado del hotel tras deuda

Después del incidente ocurrido en el hospedaje, Angie Jibaja finalmente abandonó el establecimiento. De acuerdo con la información difundida por la creadora de contenido La Vitteri, la salida de la exmodelo se produjo por decisión propia y quedó registrada en un acta elaborada por el hotel.

El documento, que fue mostrado públicamente, precisa que el retiro se realizó durante la mañana del 17 de julio de 2026 y deja constancia de que no existió ningún tipo de presión o intervención violenta por parte del personal del establecimiento.

Pese a ello, el caso no terminó ahí. En el avance de 'Magaly TV, la firme' se observa a Angie Jibaja dentro de una comisaría, de espaldas y evitando mostrar su rostro, lo que evidenciaría que el enfrentamiento también tuvo intervención policial y derivó en diligencias posteriores.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Angie Jibaja protagoniza escándalo tras ser retirada de un hotel: exmodelo es acusada de agredir a una mujer

Angie Jibaja protagoniza escándalo tras ser retirada de un hotel: exmodelo es acusada de agredir a una mujer

LEER MÁS
Angie Jibaja apoya a Jefferson Farfán y anuncia que también demandará a Magaly Medina: “Tengo tantas pruebas”

Angie Jibaja apoya a Jefferson Farfán y anuncia que también demandará a Magaly Medina: “Tengo tantas pruebas”

LEER MÁS
Angie Jibaja presenta a su nuevo novio influencer y él sorprende al revelar cómo la conoció: “Yo no era su fan”

Angie Jibaja presenta a su nuevo novio influencer y él sorprende al revelar cómo la conoció: “Yo no era su fan”

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pablo Heredia es ampayado en la casa de Ale Fuller y confirma que retomaron su relación amical: Magaly Medina muestra imágenes

Pablo Heredia es ampayado en la casa de Ale Fuller y confirma que retomaron su relación amical: Magaly Medina muestra imágenes

LEER MÁS
Magaly Medina anuncia que dejará su casa en La Molina tras recibir importante reconocimiento: "Es momento de partir"

Magaly Medina anuncia que dejará su casa en La Molina tras recibir importante reconocimiento: "Es momento de partir"

LEER MÁS
Jairo Concha confirma su relación con Daniela Butrón, hija del ídolo blanquiazul Leao Butrón

Jairo Concha confirma su relación con Daniela Butrón, hija del ídolo blanquiazul Leao Butrón

LEER MÁS
Actor Renato Rossini genera polémica con impensada propuesta tras postular a la alcaldía de Jesús María: "Crear un DNI jesusmariano"

Actor Renato Rossini genera polémica con impensada propuesta tras postular a la alcaldía de Jesús María: "Crear un DNI jesusmariano"

LEER MÁS
Angie Jibaja protagoniza escándalo tras ser retirada de un hotel: exmodelo es acusada de agredir a una mujer

Angie Jibaja protagoniza escándalo tras ser retirada de un hotel: exmodelo es acusada de agredir a una mujer

LEER MÁS
¡Como Lucho Gonzáles! Erick Elera rompe su silencio tras muerte de Joel en 'Al fondo hay sitio' y deja entrever que sería 'revivido': "Tengo contrato"

¡Como Lucho Gonzáles! Erick Elera rompe su silencio tras muerte de Joel en 'Al fondo hay sitio' y deja entrever que sería 'revivido': "Tengo contrato"

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Ice tea en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Ice tea en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025