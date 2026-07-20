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Luego de que se difundieran imágenes en 'Magaly TV, la firme' en las que aparece agrediendo a una trabajadora de un hotel, Angie Jibaja decidió romper su silencio y ofrecer su versión sobre lo sucedido. La exmodelo aseguró que el altercado no ocurrió de la manera en que se ha interpretado y explicó lo que habría desencadenado la discusión.

De acuerdo con su relato, todo ocurrió la noche del último viernes, cuando regresó al hospedaje acompañada de su novio chileno y, al ingresar a su habitación, encontró a una trabajadora dentro. Esta situación originó un tenso intercambio que fue aumentando de intensidad hasta motivar la intervención de agentes de la Policía Nacional del Perú, quienes acudieron al hotel para atender el incidente.

Angie Jibaja niega haber consumido sustancias ilícitas tras incidente en hotel

En medio de la controversia, Angie Jibaja rechazó de manera tajante las versiones que la señalan de haber consumido sustancias ilícitas dentro del hotel donde ocurrió el altercado con una trabajadora. La exmodelo utilizó un video difundido por la creadora de contenido La Vitteri para responder a las acusaciones.

Según explicó, el conflicto se originó después de que la empleada asegurara haber encontrado supuestas sustancias prohibidas en la habitación. Frente a ello, la exmodelo negó rotundamente esa versión y afirmó que incluso pidió a los agentes de la Policía Nacional del Perú que inspeccionaran el cuarto para demostrar que no tenía nada ilegal.

"Me está humillando y denigrando. Le estoy pidiendo al oficial que pase a mi cuarto para que rectifique que no tengo nada de droga, cigarro. Acabamos de llegar de la calle, acabamos de llegar de los bancos, acuérdate", manifestó Jibaja.

Además, sostuvo que el verdadero motivo del enfrentamiento no estaba relacionado con las acusaciones en su contra, sino con un presunto desacuerdo por un pago pendiente. "Mira cómo me tiene esta, así, qué vergüenza, porque no he pagado, por favor. Por no pagar nada más", expresó mientras grababa lo sucedido.

Angie Jibaja se habría retirado del hotel tras deuda

Después del incidente ocurrido en el hospedaje, Angie Jibaja finalmente abandonó el establecimiento. De acuerdo con la información difundida por la creadora de contenido La Vitteri, la salida de la exmodelo se produjo por decisión propia y quedó registrada en un acta elaborada por el hotel.

El documento, que fue mostrado públicamente, precisa que el retiro se realizó durante la mañana del 17 de julio de 2026 y deja constancia de que no existió ningún tipo de presión o intervención violenta por parte del personal del establecimiento.

Pese a ello, el caso no terminó ahí. En el avance de 'Magaly TV, la firme' se observa a Angie Jibaja dentro de una comisaría, de espaldas y evitando mostrar su rostro, lo que evidenciaría que el enfrentamiento también tuvo intervención policial y derivó en diligencias posteriores.