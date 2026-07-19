Tragedia azota Junín: cinco muertos y cientos de damnificados por sismo de 5,1 en Chupaca

Un sismo de magnitud 5,1 sacudió la provincia de Chupaca, Junín, el 18 de julio, dejando 5 fallecidos y más de 300 damnificados. El movimiento se sintió en varios distritos cercanos. | Difusión

Un sismo de magnitud 5,1 sacudió la provincia de Chupaca, Junín, el 18 de julio, dejando 5 fallecidos y más de 300 damnificados. El movimiento se sintió en varios distritos cercanos. | Difusión

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El temor a nuevas réplicas llevó a decenas de familias a pasar la noche fuera de sus viviendas en la región Junín. En el anexo de Pumpunya, una de las zonas más afectadas por el sismo, varios pobladores se refugiaron en una losa deportiva mientras aguardaban la llegada de ayuda y la evaluación de sus viviendas, muchas de las cuales quedaron destruidas o inhabitables.

El fuerte sismo de magnitud 5.1 que remeció Junín la noche del sábado 18 de julio dejó, hasta el cierre de esta edición, cinco personas fallecidas, más de 20 heridas y alrededor de 300 damnificados, según el último reporte del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

TE RECOMENDAMOS KEIKO RECIBE SUS CREDENCIALES Y YA ES PRESIDENTA: ¿QUIÉNES ENTRAN AL GABINETE? | ARDE TROYA

El movimiento telúrico se registró a las 9.24 p. m., tuvo una profundidad de 24 kilómetros y su epicentro se ubicó a aproximadamente 7 kilómetros al sur de Chupaca, en las inmediaciones del distrito de Chongos Bajo, provincia de Chupaca.

La poca profundidad del sismo y la precariedad de parte de las viviendas construidas con adobe, quincha y otros materiales rústicos contribuyeron a la gravedad de los daños. El jefe del Indeci, general Luis Vásquez, explicó que las víctimas mortales pertenecen a la provincia de Chupaca y tienen entre 18 y 73 años.

El balance de daños y víctimas continuaba actualizándose mediante la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN).

Pumpunya concentra los mayores daños

El anexo de Pumpunya, en el distrito de Chupuro, provincia de Huancayo, fue identificado como una de las zonas más afectadas por el movimiento telúrico. El subgerente de Defensa Civil del Gobierno Regional de Junín, José Vázquez, informó que preliminarmente alrededor de 49 viviendas habrían quedado destruidas, mientras que unas 200 personas resultaron damnificadas en este sector.

Los pobladores señalaron que la mayoría de las casas fueron construidas con material rústico, por lo que cedieron ante el movimiento. Algunos vecinos permanecieron en una losa deportiva y pidieron más carpas, alimentos y maquinaria para despejar las vías y acceder a las viviendas afectadas.

"Son bastantes los domicilios afectados y solo nos han traído unas cuantas carpas y no se abastece para toda la población. Estamos viendo el tema de las viviendas, que no han caído pero están inaccesibles", relató uno de los pobladores.

La emergencia también afectó las actividades cotidianas de las familias dedicadas a la agricultura y la ganadería. Algunos vecinos se concentraron en rescatar a sus animales y recuperar sus cosechas, mientras esperaban maquinaria para ingresar a sus predios.

IGP registra 12 réplicas tras el movimiento

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que, después del sismo principal, se registraron 12 réplicas. Las de mayor magnitud alcanzaron 3.7 y 3.4, según el reporte difundido durante la mañana del domingo.

El presidente ejecutivo del IGP, Hernando Tavera, explicó que la magnitud de los daños no depende únicamente de la intensidad del movimiento, sino también de las características del suelo y de la calidad de las edificaciones.

Señaló que las construcciones levantadas sin criterios de ingeniería y con materiales de la zona tienen mayor vulnerabilidad frente a un movimiento sísmico. En ese sentido, la precariedad de las viviendas habría sido uno de los factores que agravó el impacto en Pumpunya.

Más de 20 heridos reciben atención médica

El Ministerio de Salud confirmó 21 personas heridas como consecuencia del sismo. De ese grupo, 11 fueron trasladadas al Hospital Nacional del Centro Daniel Alcides Carrión, tres al Centro de Salud Chupaca y otras dos recibieron atención en el lugar y fueron dadas de alta.

Para reforzar la respuesta sanitaria, el Minsa dispuso la instalación de un Puesto Médico Avanzado, el despliegue de profesionales de psicología y el traslado del Hospital de Campaña de Junín.

La Dirección Regional de Salud también movilizó dos ambulancias del SAMU, equipadas con material médico y personal brigadista.

El balance de personas heridas continuaba siendo evaluado por las autoridades. Mientras el Minsa reportó 21 casos confirmados, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios informó sobre un número mayor de personas atendidas en el marco de las labores de emergencia.

Gobierno envía carpas, camas y frazadas

El gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas Muje, se trasladó durante la madrugada a Pumpunya para supervisar las acciones de respuesta.

El Gobierno Regional dispuso el traslado de 500 frazadas, 50 carpas, 100 camas y 100 colchones para las familias afectadas. Alrededor de 300 damnificados también reciben atención temporal en la Plaza de Armas y un complejo deportivo del centro poblado de Compuya.

En estos puntos se instalaron carpas y se distribuyó ayuda humanitaria alimentaria y no alimentaria. Sin embargo, pobladores de Pumpunya solicitaron un mayor número de refugios temporales, debido a que varias familias no pueden retornar a sus viviendas por el riesgo de colapso.

Más de 300 efectivos participan en la emergencia

La Policía Nacional movilizó más de 250 efectivos de las unidades de Servicios Especiales, Emergencia, Rescate, Policía Canina, Sanidad y otras áreas especializadas.

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios desplegó más de 50 efectivos y 10 unidades para atender la emergencia. Junto con la PNP, sus equipos realizan labores de búsqueda y rescate, remoción de escombros, evacuación de personas, atención prehospitalaria y apoyo a la población.

El Ejército también participa en las labores de búsqueda y rescate, remoción de escombros, seguridad y control en coordinación con las autoridades locales.

Los equipos de primera respuesta se mantienen desplegados en las zonas de mayor impacto mientras continúa la evaluación de daños.

Sismo afecta iglesias y monumentos de más de 400 años

El movimiento telúrico también dejó daños en construcciones religiosas consideradas patrimonio histórico de la región.

La iglesia Santiago León de Chongos Bajo, construida en el siglo XVI, presenta rajaduras en su torre y daños en diferentes sectores de su estructura. El párroco Henry Díaz informó que parte del revestimiento de las paredes se desprendió y que la torre habría quedado ligeramente inclinada.

La estructura tiene aproximadamente 500 años de antigüedad y constituye uno de los principales símbolos históricos y religiosos de la zona.

También resultó destruida la representativa cruz del Señor de Cani Cruz, una escultura de piedra de más de 400 años de antigüedad que quedó partida en dos.

Asimismo, la Capilla del Copón, de antigüedad similar, sufrió el colapso de una estructura lateral ubicada en la parte posterior de su cerco.

El Ministerio de Cultura confirmó que la iglesia y los restos del antiguo convento de Santiago de León forman parte del patrimonio histórico. La Dirección Desconcentrada de Cultura de Junín realiza la evaluación de daños para determinar el impacto del sismo en estos bienes culturales.

Carreteras presentan grietas y hay cortes de electricidad

El sismo provocó daños en viviendas y vías de comunicación. Las autoridades reportaron aproximadamente 100 metros lineales de grietas en algunas carreteras.

Sin embargo, las principales vías de acceso hacia la zona del epicentro permanecían habilitadas, lo que permitió el ingreso de equipos de emergencia y el traslado de ayuda humanitaria. Pobladores también solicitaron maquinaria para liberar algunos accesos afectados.

El Ministerio de Energía y Minas informó sobre interrupciones del servicio eléctrico en sectores de Sapallanga, Chilca, Chongos Bajo, Cullhuas, Acostambo, Pazos y Huaribamba.

Por su parte, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones señaló que no se habían reportado daños en la Red Vial Nacional ni en los servicios de telecomunicaciones.

El Tambo organiza campaña de solidaridad

La Municipalidad Distrital de El Tambo convocó a una campaña de donación para apoyar a las familias afectadas, especialmente a los pobladores del anexo de Pumpunya.

La comuna solicitó alimentos no perecibles, agua embotellada, ropa y abrigos en buen estado, artículos de higiene personal y medicamentos básicos.

Las donaciones fueron recibidas en la puerta del Palacio Nuevo de la Municipalidad Distrital de El Tambo, desde donde se organizó una caravana solidaria hacia las zonas afectadas.

Autoridades evalúan posible declaratoria de emergencia

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, junto con el ministro de Defensa, Amadeo Flores Carcagno, y el jefe del Indeci, se trasladaron a Chongos Bajo, Junín, para liderar las acciones de respuesta tras el sismo de magnitud 5.1 y coordinar la atención de la población afectada, además de evaluar la situación y analizar una eventual declaratoria de emergencia en la provincia de Chupaca.

El Ejecutivo mantiene coordinaciones con el COEN, la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Defensa para reforzar la atención.

Un equipo de aproximadamente diez personas, entre autoridades y especialistas, fue movilizado para apoyar la evaluación de daños. También se desplazaron grupos de intervención rápida desde Lima para determinar las necesidades de ayuda humanitaria.

Ante la posibilidad de nuevas réplicas, el Indeci recomendó a la población mantener la calma, seguir las indicaciones de las autoridades y contar con un plan familiar de emergencia, una mochila de emergencia y una caja de reserva.

En caso de una eventual saturación de las comunicaciones telefónicas, se recomendó utilizar el servicio de mensajería de emergencia 119 para facilitar el contacto entre familiares.