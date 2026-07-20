Rospigliosi promulga ley de impunidad para que policías y militares no sean procesados por la justicia ordinaria
La promulgación de parte del presidente del Congreso se dio luego de que José Balcázar no observó ni promulgó la norma dentro del plazo constitucional.
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Rospigliosi promulga ley de impunidad que protege a que policías y militares sean procesados por la justicia
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El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, promulgó la ley que blinda a policías y militares y ordenó que solo sean investigados en el fuero militar policial y no en la justicia ordinaria.