HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

¡Escándalo en Bolivia! Cantante peruano genera polémica al pelearse con músico boliviano en pleno escenario tras fuerte cruce de palabras

Nuevo escándalo en Bolivia involucra a un cantante nacional quien tras ser agredido por un músico boliviano, no dudó en devolverle el golpe. "Estos pelagastos de quinta", dijeron los músicos bolivianos sobre el grupo peruano.

El grupo peruano La Pantera afirmó que no cobraron por su actuación, pero fueron demandados 5000 pesos bolivianos para subir al escenario.
El grupo peruano La Pantera afirmó que no cobraron por su actuación, pero fueron demandados 5000 pesos bolivianos para subir al escenario.
Escuchar
Resumen
Compartir

Nuevo escándalo en Bolivia. Esta vez, el protagonista de diversos titulares en el país sureño fue el cantante peruano Claudio Armando, vocalista del grupo La Pantera. El artista nacional, natural de Iquitos, terminó yéndose a golpes con un músico boliviano en El Alto, Bolivia, tras fuerte cruce de palabras. Incluso, la Federación de Músicos de ese país rechazó el comportamiento del selvático.

El pasado miércoles 15 de julio, Claudio Armando y el grupo La Pantera llegaron a El Alto, Bolivia para ser parte de una verbena. Según los peruanos, ellos no cobraron para presentarse en dicho evento, pero tampoco se imaginaron que les iban a pedir dinero a ellos para que se suban al escenario.

PUEDES VER: Claudio Armando llena de elogios a Dina Páucar, pero se confunde y la llama Sonia Morales: "Perdón, perdón"

Cantante peruano y músico boliviano protagonizaron una gresca

En el video que fue difundido en las redes sociales se ve que un músico boliviano le lanza un puñete a Claudio Armando; el peruano no se dejó y respondió con otro golpe. Pero no todo quedó allí. En las imágenes se puede apreciar que el artista selvático perdió el control y golpeó a otra persona que se encontraba en el escenario.

Ante lo sucedido, el grupo La Pantera denunció, mediante un comunicado, que sufrió maltrato durante su participación en la verbena de El Alto. La agrupación aseguró que aceptó presentarse de forma gratuita, pero posteriormente les solicitaron el pago de 5.000 pesos bolivianos. Además, afirmaron que Claudio Armando fue agredido físicamente por una persona a cargo de la administración del evento, tras reclamar por el trato recibido. 'Esta acción es una falta de respeto, un abuso de poder y una clara discriminación', dijeron.

Grupo peruano La Pantera se defiende en redes sociales.

Grupo peruano La Pantera se defiende en redes sociales. Foto: difusión

Sin embargo, la Federación de Músicos de El Alto desmintió a los peruanos. 'Nos sentimos indignados por este mal llamado artista Claudio Armando de la agrupación peruana La Pantera por la agresión física realizada a uno de nuestros asociados en el escenario. Rechazamos categóricamente toda versión omitida por esta persona que se le agredió a él primero, ya que en las imágenes se observa como él es quien empieza con un codazo en el pecho de nuestro colega', manifestaron por su parte.

'En ningún momento se le hizo ningún cobro ya que él era invitado de la alcaldía y no así del comité organizador. Instamos a la gente a no hacerse engañar por estos pelagastos de quinta. El caso ya fue remitido como institución a la FELCC de El Alto para poner un límite a este tipo de personas conflictivas y agresivas', añadieron en su comunicado.

Bolivianos critican a grupo peruano tras escándalo.

Bolivianos critican a grupo peruano tras escándalo. Foto: Facebook

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Amy Gutiérrez sorprende con detalles sobre convivencia con su novio, el cantante José Carlos García: "Empezó quedándose un día en mi casa"

Amy Gutiérrez sorprende con detalles sobre convivencia con su novio, el cantante José Carlos García: "Empezó quedándose un día en mi casa"

LEER MÁS
De catedrático a estrella de ‘Yo soy’: imitador de ‘El Puma’ Rodríguez revela cómo regresó a la música tras una dolorosa pérdida

De catedrático a estrella de ‘Yo soy’: imitador de ‘El Puma’ Rodríguez revela cómo regresó a la música tras una dolorosa pérdida

LEER MÁS
Chacalón Jr. reaparece tras alejarse de los escenarios por problemas de salud y confiesa: "Es una pesadilla"

Chacalón Jr. reaparece tras alejarse de los escenarios por problemas de salud y confiesa: "Es una pesadilla"

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pablo Heredia es ampayado en la casa de Ale Fuller y confirma que retomaron su relación amical: Magaly Medina muestra imágenes

Pablo Heredia es ampayado en la casa de Ale Fuller y confirma que retomaron su relación amical: Magaly Medina muestra imágenes

LEER MÁS
Jairo Concha confirma su relación con Daniela Butrón, hija del ídolo blanquiazul Leao Butrón

Jairo Concha confirma su relación con Daniela Butrón, hija del ídolo blanquiazul Leao Butrón

LEER MÁS
Angie Jibaja protagoniza escándalo tras ser retirada de un hotel: exmodelo es acusada de agredir a una mujer

Angie Jibaja protagoniza escándalo tras ser retirada de un hotel: exmodelo es acusada de agredir a una mujer

LEER MÁS
Magaly Medina anuncia que dejará su casa en La Molina tras recibir importante reconocimiento: "Es momento de partir"

Magaly Medina anuncia que dejará su casa en La Molina tras recibir importante reconocimiento: "Es momento de partir"

LEER MÁS
Actor Renato Rossini genera polémica con impensada propuesta tras postular a la alcaldía de Jesús María: "Crear un DNI jesusmariano"

Actor Renato Rossini genera polémica con impensada propuesta tras postular a la alcaldía de Jesús María: "Crear un DNI jesusmariano"

LEER MÁS
Janick Maceta queda en shock por la belleza de una niña en Cajamarca durante ayuda social: “¡Qué hermosa, por Dios!”

Janick Maceta queda en shock por la belleza de una niña en Cajamarca durante ayuda social: “¡Qué hermosa, por Dios!”

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Ice tea en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Ice tea en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025