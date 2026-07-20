¡Escándalo en Bolivia! Cantante peruano genera polémica al pelearse con músico boliviano en pleno escenario tras fuerte cruce de palabras
Nuevo escándalo en Bolivia involucra a un cantante nacional quien tras ser agredido por un músico boliviano, no dudó en devolverle el golpe. "Estos pelagastos de quinta", dijeron los músicos bolivianos sobre el grupo peruano.
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Nuevo escándalo en Bolivia. Esta vez, el protagonista de diversos titulares en el país sureño fue el cantante peruano Claudio Armando, vocalista del grupo La Pantera. El artista nacional, natural de Iquitos, terminó yéndose a golpes con un músico boliviano en El Alto, Bolivia, tras fuerte cruce de palabras. Incluso, la Federación de Músicos de ese país rechazó el comportamiento del selvático.
El pasado miércoles 15 de julio, Claudio Armando y el grupo La Pantera llegaron a El Alto, Bolivia para ser parte de una verbena. Según los peruanos, ellos no cobraron para presentarse en dicho evento, pero tampoco se imaginaron que les iban a pedir dinero a ellos para que se suban al escenario.
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Cantante peruano y músico boliviano protagonizaron una gresca
En el video que fue difundido en las redes sociales se ve que un músico boliviano le lanza un puñete a Claudio Armando; el peruano no se dejó y respondió con otro golpe. Pero no todo quedó allí. En las imágenes se puede apreciar que el artista selvático perdió el control y golpeó a otra persona que se encontraba en el escenario.
Ante lo sucedido, el grupo La Pantera denunció, mediante un comunicado, que sufrió maltrato durante su participación en la verbena de El Alto. La agrupación aseguró que aceptó presentarse de forma gratuita, pero posteriormente les solicitaron el pago de 5.000 pesos bolivianos. Además, afirmaron que Claudio Armando fue agredido físicamente por una persona a cargo de la administración del evento, tras reclamar por el trato recibido. 'Esta acción es una falta de respeto, un abuso de poder y una clara discriminación', dijeron.
Grupo peruano La Pantera se defiende en redes sociales. Foto: difusión
Sin embargo, la Federación de Músicos de El Alto desmintió a los peruanos. 'Nos sentimos indignados por este mal llamado artista Claudio Armando de la agrupación peruana La Pantera por la agresión física realizada a uno de nuestros asociados en el escenario. Rechazamos categóricamente toda versión omitida por esta persona que se le agredió a él primero, ya que en las imágenes se observa como él es quien empieza con un codazo en el pecho de nuestro colega', manifestaron por su parte.
'En ningún momento se le hizo ningún cobro ya que él era invitado de la alcaldía y no así del comité organizador. Instamos a la gente a no hacerse engañar por estos pelagastos de quinta. El caso ya fue remitido como institución a la FELCC de El Alto para poner un límite a este tipo de personas conflictivas y agresivas', añadieron en su comunicado.
Bolivianos critican a grupo peruano tras escándalo. Foto: Facebook