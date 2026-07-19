Día del Pollo a la Brasa: "Mi pollito Fiu Fiu", "El pollo tres piernas" y más de 500 pollerías protegieron sus marcas ante Indecopi

Entre las marcas creativas destacadas se encuentran "Mi Pollito Fiu Fiu" y "El Pollosaurio", reflejando la estrategia de emprendedores para captar la atención del público y consolidar su presencia en el rubro. | Foto: composición LR

Entre las marcas creativas destacadas se encuentran "Mi Pollito Fiu Fiu" y "El Pollosaurio", reflejando la estrategia de emprendedores para captar la atención del público y consolidar su presencia en el rubro. | Foto: composición LR

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El pollo a la brasa, considerado uno de los platos más representativos de la gastronomía peruana, celebra su día cada tercer domingo de julio. En esta fecha, además de destacar su importancia en la mesa de millones de familias, también se pone en relieve el crecimiento de los negocios dedicados a su preparación y la necesidad de proteger la identidad de sus emprendimientos. En ese contexto, el Indecopi informó que 563 pollerías de distintas regiones del país han registrado sus marcas para diferenciarse en un mercado altamente competitivo.

Con motivo de esta celebración, Indecopi recordó que la inscripción de una marca brinda a los negocios el derecho exclusivo para utilizarla, fortalece su identidad comercial y evita que terceros la empleen sin autorización. Asimismo, resaltó que muchos emprendedores han optado por nombres creativos e inspirados en referencias populares para captar la atención del público.

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Más de 560 pollerías registraron sus marcas ante Indecopi para fortalecer sus negocios

El Indecopi dio a conocer que, hasta la fecha, 563 pollerías cuentan con marcas registradas, una herramienta que permite identificar sus productos y servicios dentro del mercado gastronómico. Según explicó la Dirección de Signos Distintivos de la entidad, este trámite representa un activo importante para los negocios, ya que otorga protección legal y contribuye a consolidar la imagen de cada establecimiento frente a la competencia.

La institución también recordó que la inscripción puede realizarse tanto de manera virtual, mediante su plataforma digital, como de forma presencial en cualquiera de sus oficinas a nivel nacional. Con ello, busca incentivar a más emprendedores del rubro gastronómico a proteger uno de los principales elementos de valor de sus empresas.

"Mi Pollito Fiu Fiu", "El Gallinazo" y otros nombres curiosos destacan entre las marcas registradas

Entre las marcas inscritas ante el Indecopi destacan propuestas que recurren al humor, los juegos de palabras y referencias de la cultura popular para llamar la atención de los consumidores. Algunos de los nombres registrados son "Mi Pollito Fiu Fiu", "Pollería El Gallinazo", "El Pollosaurio", "El Pollo Feroz", "Se salió el Pollo", "San Poyo La Buena Brasa", "Habla Pollo", "Los Pollitos Dicen", "El Pollo de Tres Piernas" y "Con P de Pollo".

Estas denominaciones reflejan la estrategia de muchos emprendedores para diferenciar sus negocios mediante una identidad propia. El Indecopi señaló que contar con una marca registrada no solo permite distinguirse en el mercado, sino que también ofrece respaldo legal frente a posibles usos no autorizados, fortaleciendo así la competitividad de las pollerías a nivel nacional.