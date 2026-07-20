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Niña de 7 años grave tras caída en juego inflable del Parque de las Aguas: lucha por su vida en UCI

La menor cayó desde una altura aproximada de tres metros y fue sometida a dos cirugías. Su familia denuncia que el juego no contaba con mallas de seguridad y que la empresa responsable no se ha comunicado con ellos.

Una niña de siete años se recupera en la UCI del INSN tras sufrir un grave accidente en un juego inflable en Lima. Cayó desde tres metros de altura al pavimento.
Una niña de siete años se recupera en la UCI del INSN tras sufrir un grave accidente en un juego inflable en Lima. Cayó desde tres metros de altura al pavimento. | composición LR
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Una niña de siete años permanece internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) luego de sufrir un grave accidente en un juego inflable instalado en el Circuito Mágico del Agua, en Lima. La menor habría salido expulsada de la estructura y cayó directamente sobre el pavimento desde una altura aproximada de tres metros.

El accidente ocurrió la noche del viernes 17, cuando la niña acudió al recinto junto con su madre y otros compañeros de colegio. Según el testimonio de la familia, la menor se encontraba recostada sobre un puf dentro del área de juegos inflables cuando otro niño saltó sobre la estructura. El impacto habría provocado que la niña saliera despedida y cayera fuera del área de seguridad.

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“Mi hija salió directo de tres a cuatro metros, directo al pavimento. Yo he ido a socorrer a mi hija y tenerla en brazos. Mi hija sangraba de la nariz. Mi hija no reaccionaba”, relató Yesenia, madre de la menor.

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Niña fue sometida a dos cirugías

Tras el accidente, la menor fue trasladada de emergencia al Instituto Nacional de Salud del Niño debido a la gravedad de sus lesiones. De acuerdo con su familia, fue sometida a dos cirugías de alto riesgo, entre ellas una operación de aproximadamente seis horas para tratar un coágulo en la cabeza.

El neurocirujano que atiende a la niña habría advertido a la familia sobre la complejidad de su recuperación y la posibilidad de que presente secuelas permanentes debido a la gravedad del golpe.

La madre también denunció que, tras el accidente, no habría habido personal capacitado para brindar los primeros auxilios ni una respuesta inmediata para solicitar una ambulancia. Según su versión, la asistencia médica demoró entre cinco y diez minutos en llegar al lugar.

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Familia denuncia falta de medidas de seguridad

La familia responsabilizó a la empresa Cachuelos Express, encargada de operar los juegos inflables, por la presunta falta de medidas de seguridad. Según denunciaron, la estructura no contaba con mallas protectoras ni barreras que evitaran que los niños salieran expulsados hacia el pavimento.

Además, los padres aseguraron que ningún representante de la empresa se ha comunicado con ellos para conocer el estado de salud de la menor ni brindarles apoyo.

El padre de la niña también contó que intentó presentar una denuncia en una comisaría durante la madrugada posterior al accidente. Sin embargo, según su relato, el suboficial encargado no le habría permitido formalizar la queja. La familia cuestionó, además, que el acta policial consignara una versión del accidente que involucraba a un adulto, algo que los padres y testigos niegan.

Una madre amiga de la familia también cuestionó la falta de supervisión en el área de juegos. “Básicamente lo que pedimos es justicia porque no hubo ningún tipo de malla de seguridad, ni una inspección. Yo no sé cómo la municipalidad pudo aprobar esto, no lo entiendo”, manifestó.

Hasta el momento, la Municipalidad Metropolitana de Lima y el Circuito Mágico del Agua no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el accidente. Según testigos, luego del hecho la empresa habría retirado únicamente el juego involucrado y limpiado el área, mientras el resto de las atracciones continuó funcionando.

La familia de la menor exige que se investiguen las condiciones de seguridad del juego inflable, la respuesta brindada durante la emergencia y las responsabilidades que correspondan.

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