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Tres adolescentes desaparecen tras fugar del Hogar de la Niña en Trujillo: activan Alerta Amber a nivel nacional

La desaparición, ocurrida el 5 de julio, siguió a incidentes de maltrato reportados por internas del centro. La Policía Nacional del Perú realiza operativos para localizar a las menores.

Tres adolescentes de 12, 14 y 16 años están desaparecidas tras escapar del CAR Hogar de la Niña en Trujillo. El Ministerio del Interior ha activado la Alerta Amber para su búsqueda.
Tres adolescentes de 12, 14 y 16 años están desaparecidas tras escapar del CAR Hogar de la Niña en Trujillo. El Ministerio del Interior ha activado la Alerta Amber para su búsqueda. | composición LR
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Tres adolescentes de 12, 14 y 16 años permanecen desaparecidas luego de escapar del Centro de Acogida Residencial (CAR) Hogar de la Niña, en la ciudad de Trujillo, región La Libertad. Ante la situación, el Ministerio del Interior activó la Alerta Amber y la Policía Nacional del Perú (PNP) mantiene un operativo de búsqueda para dar con su paradero.

La desaparición ocurrió el 5 de julio, cuando las menores abandonaron sin autorización el centro de acogida. Desde entonces, las autoridades intensificaron las labores de búsqueda y difundieron la alerta a nivel nacional debido a su condición de vulnerabilidad.

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¿Qué ocurrió antes de la fuga de las adolescentes?

La desaparición se produjo tras un fin de semana marcado por incidentes dentro del Hogar de la Niña. Un grupo de adolescentes subió al techo del establecimiento para pedir auxilio y denunciar presuntos maltratos, lo que motivó la intervención de efectivos de la PNP.

De acuerdo con información difundida por la Defensoría del Pueblo, durante una supervisión realizada el 6 de julio se constató que ya se habían registrado salidas no autorizadas los días 4 y 5 de julio.

Asimismo, la entidad informó que las tres adolescentes que escaparon el domingo habrían forzado la puerta principal del centro y agredido a personal técnico antes de abandonar las instalaciones.

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Defensoría advierte problemas de seguridad en el centro de acogida

Tras la inspección, la Defensoría del Pueblo recomendó al Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif) adoptar medidas inmediatas para reforzar la protección de las menores albergadas en el CAR Hogar de la Niña, en Trujillo.

El organismo señaló que existen reiterados casos de fugas y posibles vulneraciones de derechos dentro del establecimiento. Además, advirtió deficiencias en el personal de seguridad y mantenimiento, factores que habrían facilitado la salida de las menores.

Las autoridades también recabaron información sobre las razones que habrían motivado la fuga, entre ellas, las denuncias de presuntos malos tratos formuladas por algunas internas.

PNP mantiene búsqueda y Alerta Amber continúa activa

Mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias de la fuga, la Policía Nacional mantiene desplegado un operativo de búsqueda y la Alerta Amber permanece vigente en todo el país con el objetivo de ubicar a las tres adolescentes lo antes posible.

Las autoridades solicitaron a la ciudadanía brindar cualquier información que contribuya a encontrarlas y comunicarla de inmediato a la Policía o a través de los canales oficiales del Ministerio del Interior.

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