Cae Juanita Guibert, sentenciada a cadena perpetua por secuestro de empresario trujillano en caso vinculado a Los Pulpos

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La Policía Nacional capturó la noche del miércoles 8 de julio a Juanita Alejandra Guibert Sandoval (35 años), quien permanecía prófuga tras ser condenada a cadena perpetua por planificar el secuestro y tortura del empresario trujillano Iván Díaz Garrido en octubre de 2023. La intervención se ejecutó en una vivienda de la urbanización Santa Inés, en Trujillo, en cumplimiento de una orden judicial.

El operativo estuvo a cargo de unidades especializadas de la Tercera Macro Región Policial, con participación de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo. Luego de su arresto, Guibert fue puesta a disposición del Poder Judicial para las diligencias correspondientes.

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En mayo de 2026, la Corte Superior de Justicia de La Libertad la sentenció a cadena perpetua junto con José Córdova, Jackeline Rodríguez y Edward Amaya por su participación en el secuestro del empresario. La investigación concluyó que Guibert fue la autora intelectual del delito, pues proporcionó a la organización criminal Los Pulpos información clave para ejecutar el plagio de su expareja.

11 días de cautiverio

El secuestro ocurrió la mañana del 23 de octubre de 2023. Un grupo de delincuentes vestidos con prendas similares a las de la Policía llegó al negocio de Iván Díaz Garrido, ubicado en la avenida Perú, en Trujillo, y lo sacó por la fuerza. Las cámaras de seguridad del establecimiento registraron el hecho.

Durante los 11 días que permaneció cautivo, el empresario sufrió constantes torturas. Sus captores incluso le cercenaron varios dedos de una mano para presionar a sus familiares y exigir el pago de un rescate.

Tras recibir más de 250.000 dólares, los delincuentes abandonaron a la víctima en una zona de cañaverales del distrito de Laredo, donde pudo ser auxiliada.

Operativo policial

La intervención se ejecutó en un inmueble ubicado en el jirón Las Turquesas, en la urbanización Santa Inés. La Policía actuó en cumplimiento de la Resolución N.° 01 del Expediente N.° 7759-2023-2, emitida por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, además del mandato de captura vigente contra la condenada.

Con esta detención, las autoridades concretaron la captura de una de las principales responsables del secuestro que conmocionó a Trujillo y dejó en evidencia el accionar de la organización criminal Los Pulpos en la región La Libertad.