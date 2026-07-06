Fenómeno El Niño arrasa con la vida de aves marinas en Piura, Lambayeque y Trujillo

Aves muertas en playas y reservas del norte peruano por El Niño | Composición LR / Almendra Ruesta / Emmanuel Moreno

Aves muertas en playas y reservas del norte peruano por El Niño | Composición LR / Almendra Ruesta / Emmanuel Moreno

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El Fenómeno El Niño ya afecta a la fauna marina del país. El calentamiento del mar ha provocado la escasez de anchoveta, lo que ha causado que cientos de aves mueran a causa de inanición o debilidad extrema por la falta prolongada de alimentos, nutrientes y energía. Los reportes se concentran en regiones del norte peruano, como Piura, Lambayeque y Trujillo (La Libertad).

Cientos de aves mueren en reserva y playas de Piura

Desde la Reserva Nacional de Illescas, ubicada en Sechura (Piura), se reportó el pasado 4 de julio la muerte de aproximadamente 100 aves en las playas Charao y Tantaleán. De este total, la mayoría corresponde a piqueros peruanos y piqueros de patas azules, aunque en menor medida también se observaron pelícanos y guanays sin vida. Un escenario similar se registró en las playas Nunura (75), Shode (50) y Punta Faro (85). Este panorama en el sector norte de la reserva resulta anómalo, ya que lo habitual es hallar de dos a cuatro aves muertas durante los monitoreos de rutina.

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El biólogo Junior Quispe, guardaparque de la Reserva Nacional de Illescas, explicó que esta situación se debería a la escasez de anchoveta y otras especies similares, causada por las altas temperaturas del mar peruano. En esa línea, puntualizó que, ante tales condiciones climáticas, estos peces migran hacia el sur, con dirección a Lima, Ica, Arequipa o Chile, en busca de aguas más frías, o bien se sumergen a profundidades que quedan fuera del alcance de las aves.

"Los piqueros cazan la anchoveta cuando está en cardúmenes superficiales; se lanzan y las capturan. Por eso, cuando ocurre este fenómeno, por más que se lancen, no logran alcanzar el recurso. Al no alimentarse, solo gastan energía, lo que los lleva a morir de inanición (...) No pueden consumir otras especies como el tramboyo o la chula porque son muy grandes", detalló el especialista.

Asimismo, Quispe añadió que estas aves suelen anidar en los acantilados, desde donde terminan cayendo debido a la debilidad extrema y a la falta de fuerzas.

Cabe señalar que los pelícanos pescan de una forma similar a los piqueros; por eso, son la segunda especie más afectada luego de estos últimos. En el caso de los guanays, la mortandad sería menor, ya que cazan zambulléndose, lo que les permite perseguir su alimento.

Finalmente, el guardaparque señaló que también se ha identificado un descenso en el peso de los lobos marinos que habitan en las playas de la reserva. Quispe no descarta que este problema guarde una relación directa con el calentamiento del mar y la consecuente escasez de alimento.

Aves muertas en Piura

Pelícanos aparecen muertos en playas de Lambayeque

La aparición de decenas de aves muertas en la arena, principalmente pelícanos, ha causado profunda preocupación entre los pescadores y bañistas que concurren a las playas Santa Rosa y Puerto Eten, en Lambayeque. El Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (Senasa) ya ha realizado análisis a los cadáveres y tiene los primeros resultados.

El jefe regional de la institución, Félix Bobadilla, explicó que los trabajos en los laboratorios permitieron conocer que estas aves están muriendo por falta de alimento, y no a causa del contagio de gripe aviar, como se pensaba en un primer momento. No obstante, el recojo de muestras de los cuerpos continúa con el fin de descartar completamente algún tipo de enfermedad.

Hasta la fecha, ya son dos envíos de muestras los que ha hecho el Senasa Lambayeque a su laboratorio central en Lima. Sobre la cifra de animales muertos, esta aún no ha sido determinada, pues también se han observado algunas tortugas fallecidas.

El funcionario pidió a las municipalidades de Santa Rosa y Puerto Eten apoyar con el entierro inmediato de estas aves muertas para evitar una posible afectación a la salud de la población. Asimismo, recomendó a los asistentes a las playas no tocar los cadáveres y, por el contrario, dar pronto aviso a las autoridades.

Aves marinas muertas en playas de Trujillo evidencian el impacto del fenómeno de El Niño, según Defensa Civil

En Trujillo, una serie de avistamientos preocupantes en diversas playas alertó a las autoridades sobre la presencia de aves marinas muertas. Según informó Defensa Civil, la problemática reflejaría el impacto directo de las alteraciones climáticas provocadas por el Fenómeno El Niño.

"Ya estamos sintiendo el impacto del Fenómeno El Niño. En las playas hay aves marinas fallecidas, aves que viven en este ecosistema y que se están perdiendo. Ya estamos enfrentando las consecuencias de este fenómeno", dijo el subgerente de Defensa Civil de La Libertad, Agustín Díaz.

El funcionario agregó que dichas aves fueron encontradas en las playas Taquilla y Las Delicias, ubicadas en el distrito de Moche, y en Buenos Aires, ubicado en el distrito de Víctor Larco.

Aves muertas en Trujillo

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