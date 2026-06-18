Estos distritos de Lima Metropolitana no tendrán agua hasta por 11 horas este viernes 19 de junio, según Sedapal

Este viernes 19 de junio, varios sectores de Lima Metropolitana sufrirán un corte temporal de agua potable por trabajos de mantenimiento de Sedapal. La suspensión se extenderá hasta 11 horas.

Este viernes 19 de junio, varios sectores de Lima Metropolitana sufrirán un corte temporal de agua potable por trabajos de mantenimiento de Sedapal. La suspensión se extenderá hasta 11 horas.

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Diversos sectores de Lima Metropolitana experimentarán una suspensión temporal del servicio de agua potable este viernes 19 de junio, de acuerdo con el cronograma difundido por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal). La medida responde a trabajos operativos y de mantenimiento que la empresa ejecutará en distintos puntos de la ciudad para optimizar el sistema de distribución.

La restricción afectará a varias zonas de diferentes distritos de la capital y, en algunos casos, se prolongará por hasta 11 horas consecutivas. Ante esta situación, Sedapal recomendó a los usuarios almacenar agua con anticipación y tomar las previsiones necesarias para reducir el impacto durante el periodo de interrupción del suministro.

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Distritos afectados por el corte de agua este viernes 19 de junio

Carabayllo

Hora de corte: 12:00 m. a 8:00 p. m.

12:00 m. a 8:00 p. m. Zonas afectadas:

APV San Pedro de Carabayllo, Asoc. Prop. Santa Rosa de Lima, Asoc. Viv. 5 de Enero San Pedro de Carabayllo, Asoc. Viv. Las Brisas de Carabayllo, Asoc. Viv. Comité Vecinal 01 Brisas de Carabayllo.

C.P. La Molina de San Diego, C.P. San Pedro, H.U. Boulevard de San Antonio de Carabayllo.

P.V. Las Flores de Carabayllo, P.V. Los Ficus, P.V. Santa María Santa Inés, P.V. Las Dalias, P.V. Las Praderas de Carabayllo II etapa.

Urb. San Antonio de Carabayllo (etapas 3, 4 y 7), Urb. Oasis de Carabayllo.

Asoc. Viv. Ampliación Las Praderas de Carabayllo II etapa, Asoc. Viv. El Nazareno, Asoc. Viv. Chacarita, Asoc. Viv. Las Praderas de Carabayllo I etapa, Asoc. Viv. Los Jazmines de San Pedro de Carabayllo, Asoc. Viv. Monterrico, Asoc. Viv. San Felipe de Carabayllo, Asoc. Viv. Santa Rita.

San Juan de Lurigancho