Erick Moreno reconoció haber planificado los secuestros contra los empresarios en el 2022. | Composición LR | Poder Judicial

Erick Moreno reconoció haber planificado los secuestros contra los empresarios en el 2022. | Composición LR | Poder Judicial

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Erick Luis Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', reapareció la noche del martes 23 de junio durante la etapa final de su juicio al admitir públicamente su responsabilidad en los secuestros de dos empresarios ocurridos en Lima Norte en marzo de 2020.

Durante sus alegatos finales ante el Segundo Juzgado Colegiado de la Corte Superior de Lima Norte, el cabecilla de la organización criminal Los Injertos de Lima Norte pidió perdón a sus víctimas y aseguró haber experimentado una transformación espiritual.

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'El Monstruo' reconoce secuestros

Conectado de manera virtual desde la Base Naval del Callao, donde cumple condena por otros delitos, Moreno Hernández reconoció haber liderado las acciones criminales y planificado los secuestros de los empresarios Erick Trujillo Torres y Milton Corrales Calla en 2020.

"Yo participé en el secuestro del señor Erick Trujillo y el señor Milton Corrales Calaya", declaró durante la audiencia. Asimismo, admitió ser el propietario de las armas empleadas por la organización criminal y reconoció su rol como principal articulador de los hechos.

"Yo he participado de los dos secuestros, señores. Yo soy dueño de las armas. Yo soy la persona que planificó con las personas que están sentenciadas", sostuvo.

"Vengo a pedir perdón"

Durante su intervención, el procesado aseguró que antes intentó ocultar su responsabilidad, pero decidió confesar debido a un supuesto proceso de arrepentimiento religioso que inició durante su permanencia en Paraguay, país desde el cual fue extraditado al Perú.

"Yo primeramente les quiero pedir perdón a cada uno de ustedes en el amor de Dios por quizás haber querido tratar desde un inicio ocultar mis faltas, ocultar las cosas que yo he hecho delante de Dios que son malas", manifestó.

La confesión representa un giro en su estrategia de defensa, ya que durante gran parte del proceso negó haber participado en los secuestros por los que ahora es juzgado.

Moreno Hernández también llamó la atención por el tono religioso de su discurso, muy distinto de la imagen que proyectó durante años como uno de los criminales más temidos de Lima Norte.

Recordado por amenazas difundidas en audios y videos dirigidos a víctimas de extorsión y secuestro, el procesado aseguró que su nueva fe cristiana lo impulsó a reconocer sus delitos.

"Me reconcilié con Dios. Soy cristiano. Creo en Jesucristo. Creo en su perdón. Cuando un pecador se arrepiente, hay perdón de parte de Dios", expresó.

Asimismo, añadió que no podía continuar ocultando sus responsabilidades si pretendía seguir los principios de su religión. "No podría vivir tranquilo tratando de seguir a Dios, seguir sus caminos y ocultando mis faltas. Me hago libre de esta culpa en el nombre de Jesucristo", afirmó.

Fiscalía solicita 35 años de prisión

La Fiscalía Provincial de Lima Norte solicitó una condena de 35 años de prisión contra Moreno Hernández por el delito de extorsión en la modalidad de secuestro extorsivo.

De acuerdo con la tesis fiscal, la organización criminal exigía pagos de hasta US$300.000 para liberar a sus víctimas y enviaba videos de tortura a los familiares con el fin de presionarlos para concretar los desembolsos.

La investigación también señala que la intervención policial que permitió rescatar a los empresarios el 15 de marzo del 2020 derivó en un enfrentamiento armado en el que falleció el suboficial de la Policía Nacional William Ríos Cauti.

Tras escuchar la confesión y los alegatos finales, el Segundo Juzgado Colegiado de Lima Norte dio por concluido el juicio oral y dejó el caso al voto de los magistrados.

Sentencia será leída este miércoles

La lectura de la sentencia ha sido programada para este miércoles 24 de junio a las 12.00 p. m. La audiencia se desarrollará de manera presencial para las partes procesales, mientras que El Monstruo participará mediante videoconferencia desde su centro de reclusión.

La decisión judicial definirá si el cabecilla de Los Injertos de Lima Norte recibe la pena solicitada por el Ministerio Público, tras una confesión que marca uno de los momentos más impactantes del proceso judicial en su contra.

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