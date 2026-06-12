Erick Moreno reapareció desde la Base Naval del Callao | Composición LR / América

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El Ministerio Público solicitó 35 años de prisión contra Erick Moreno Hernández, alias el ‘Monstruo’, por dirigir el secuestro de los empresarios Erick Trujillo Torres y César Corrales Calla, ocurrido en marzo del 2020 en el distrito de Comas. La pena equivale al castigo máximo permitido por ley para la modalidad temporal de este delito.

Para el organismo, el presunto cabecilla de la organización criminal Los Injertos de Lima Norte habría cumplido un rol fundamental durante la retención de los empresarios, en la que se exigió hasta US$300.000 de rescate a los familiares de las víctimas.

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Fiscal sustenta pedido

Según el fiscal provincial Porfirio Capcha, quien sustentó la medida durante el juicio por estos hechos, Moreno Hernández se encargó de realizar las llamadas telefónicas a los familiares de los agraviados.

Asimismo, afirmó que algunos testigos del caso habrían sindicado a alias el ‘Monstruo’ como el responsable de efectuar los videos extorsivos que eran enviados a los allegados de los empresarios. En las imágenes, se obligaba a las víctimas a pedir que sus familiares cumplieran con el pedido mientras eran apuntados con armas.

Erick Trujillo y César Corrales fueron liberados el 15 de marzo en medio de una balacera en la que resultó herido el policía William Abel Ríos Cauti, quien falleció días después.

Sentencia se conocerá el 24 de junio

Durante la audiencia, el abogado del acusado señaló que la Fiscalía no había reunido pruebas suficientes que involucraran a su defendido. “Ha quedado plenamente evidenciado que el Ministerio Público no ha logrado destruir la presunción de inocencia que ampara constitucionalmente a mi patrocinado”, indicó.

Moreno Hernández, quien actualmente se encuentra recluido en la Base Naval del Callao tras ser extraditado de Paraguay, tomará la palabra para defenderse el 22 de junio. Los jueces darán a conocer su sentencia sobre el caso dos días después.

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