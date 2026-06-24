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Poder Judicial condena 35 años de prisión contra alias 'El Monstruo' por el delito de secuestro extorsivo

El Segundo Juzgado Penal Colegiado de Lima Norte condenó a Erick Moreno Hernández, quien aceptó su implicancia en el secuestro de dos empresarios en 2022.

Alias el Monstruo fue condenado a 35 años de prisión
Alias el Monstruo fue condenado a 35 años de prisión | Composición LR
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El Segundo Juzgado Penal Colegiado Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte condenó a 35 años de prisión a Erick Moreno Hernández, conocido como El Monstruo, al determinar su responsabilidad penal en los hechos materia del proceso judicial.

La decisión fue adoptada luego de que el colegiado evaluara los medios probatorios presentados durante el juicio oral, así como las declaraciones testimoniales incorporadas al expediente. Según el fallo, las pruebas actuadas permitieron acreditar la participación del sentenciado en los delitos por los cuales fue procesado.

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