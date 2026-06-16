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Detenido en balacera del Mercado de Frutas confiesa haber sido el sicario de 'El Monstruo'

Según informes policiales, alias 'Bocón' fue detenido mientras robaba con cómplices. Los agentes frustraron el atraco y solicitaron mayor seguridad en el mercado debido a la creciente inseguridad en la zona.

El detenido confesó que fue el sicario de alias el 'Monstruo' cuando era menor de edad.
El detenido confesó que fue el sicario de alias el 'Monstruo' cuando era menor de edad. | Composición LR
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La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a Franco Díaz Campos, conocido con el alias de 'Bocón', durante un frustrado asalto al Mercado de Frutas, en el distrito de La Victoria. El joven de 18 años fue intervenido cuando intentaba cometer el robo junto con otros presuntos cómplices en el concurrido centro de abastos.

Según información policial, los agentes acudieron al lugar tras recibir una alerta sobre un asalto en curso. Al llegar, lograron reducir al sospechoso y frustrar el atraco antes de que se concretara. Luego, el detenido fue trasladado a una dependencia policial para continuar con las diligencias e investigaciones correspondientes.

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Las autoridades informaron que Díaz Campos portaba un arma de fuego de manera ilegal, la cual habría utilizado para intimidar a comerciantes y clientes del mercado. Asimismo, señalaron que el joven acostumbraba exhibirse en redes sociales con armamento, actitud que ya había llamado la atención de los investigadores.

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Comerciantes exigen mayor seguridad tras intento de robo

El frustrado asalto movilizó a diversas unidades policiales, que cercaron la zona para evitar la fuga de otros involucrados. Durante la intervención, los agentes incautaron elementos que servirán como evidencia dentro de la investigación por presuntos delitos vinculados al uso ilegal de armas de fuego.

Tras el incidente, comerciantes del Mercado de Frutas solicitaron reforzar la presencia policial en el sector, al considerar que los hechos de inseguridad continúan afectando sus actividades diarias y ponen en riesgo la integridad de trabajadores y clientes.

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Alias 'Bocón' confesó haber integrado la organización criminal de 'El Monstruo'

Durante las diligencias preliminares, Franco Díaz Campos confesó haber pertenecido a la organización criminal Los Injertos del Cono Norte y aseguró que cumplía funciones de sicario bajo las órdenes de Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', uno de los delincuentes más buscados del país. “Sí, era el sicario”, fue su respuesta ante la pregunta de las autoridades.

De acuerdo con la Policía, esta declaración permitirá profundizar las investigaciones relacionadas con presuntos casos de sicariato y otros delitos atribuidos a dicha organización criminal. Los agentes buscan determinar el grado de participación del detenido en hechos violentos registrados en Lima durante los últimos años.

Las autoridades explicaron que, tras la desarticulación de Los Injertos del Cono Norte, varios de sus integrantes habrían migrado a otras estructuras criminales para continuar operando. Según las investigaciones, alias 'Bocón' pasó a formar parte de la banda denominada Los Mexicanos, agrupación que también es investigada por diversos delitos en la capital.

Había sido intervenido cuando era menor de edad

Los antecedentes policiales revelan que Franco Díaz Campos ya había sido intervenido hace dos años por presuntamente portar armas de fuego de manera ilegal cuando aún era menor de edad.

Por ese motivo, fue internado en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima. Sin embargo, recuperó su libertad el último mes. La Policía indicó que el joven volvió a involucrarse en actividades delictivas poco tiempo después de abandonar el centro de internamiento, situación que ahora es materia de investigación por parte del Departamento de Investigación Criminal.

Las autoridades continúan recopilando información para identificar a otros posibles integrantes de las organizaciones criminales mencionadas y esclarecer la participación de alias 'Bocón' en diversos hechos delictivos ocurridos en Lima Metropolitana.

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