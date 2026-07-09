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Padres de familia denuncian presencia de culebras en colegio de SJL y exigen fumigación urgente: "Los niños pensaban que eran ciempiés"

Los padres reportan que al menos tres culebras han sido encontradas en diversos ambientes, incluido el área de primer grado y la sala de profesores, lo que genera gran preocupación.

La comunidad exige fumigación y un cerco perimétrico, mientras critican la falta de comunicación de la dirección sobre el problema y otras deficiencias en la institución educativa.
La comunidad exige fumigación y un cerco perimétrico, mientras critican la falta de comunicación de la dirección sobre el problema y otras deficiencias en la institución educativa. | Foto: composición LR
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Padres de familia del colegio público Santa María, ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho, denunciaron la presencia de culebras dentro de las instalaciones del plantel y solicitaron que la dirección adopte medidas inmediatas para proteger a los estudiantes. Según indicaron, el hallazgo de estos reptiles se ha registrado durante los últimos meses y, hasta el momento, no existiría una solución definitiva para evitar nuevos ingresos.

Las familias expresaron su preocupación por el riesgo que esta situación representa para los alumnos y cuestionaron que no se haya informado de manera oficial sobre los incidentes ni sobre las acciones implementadas para reforzar la seguridad en la institución educativa. Asimismo, pidieron una fumigación y otras medidas preventivas que permitan garantizar un entorno seguro para toda la comunidad escolar.

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Padres denuncian que ya se encontraron varias culebras dentro del colegio Santa María de SJL

De acuerdo con el testimonio de las madres de familia, al menos tres culebras fueron encontradas en diferentes ambientes del colegio. Uno de los reptiles apareció en el área destinada a los estudiantes de primer grado, mientras que otro ingresó hasta la sala de profesores durante una reunión del personal docente.

Los padres señalaron que algunos escolares confundieron a los animales con ciempiés, situación que, aseguran, pudo haber derivado en un accidente. Además, sostuvieron que la presencia de estos reptiles estaría relacionada con la falta de un cerco perimétrico que impida el ingreso de animales desde el cerro ubicado junto al plantel.

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“A nosotros nos informarón en un grupo de WhatsApp. Ahora han convocado a una faena para el día domingo y ¿cómo vamos hacer eso si sabemos que podemos mover algunas cosas y estos animales pueden volver a salir? Hasta ahora no sabemos si uno de los niños fueron atacados por estos reptiles. Todos los niños de primer grado pensaban que eran un ciempés y estaban rodeados mirándo. Por suerte no se ha enredado en la pierna de uno de los niños”, explicó una madre de familia en una entrevista para ATV.

Familias exigen fumigación y medidas de seguridad ante la presencia de reptiles en el plantel educativo

Los padres cuestionaron la respuesta de la dirección del colegio y afirmaron que la directora, identificada como Sandra, no les ha comunicado oficialmente lo ocurrido ni las acciones previstas para atender el problema. Aunque se convocó a una jornada de limpieza para el domingo, consideran que esta medida resulta insuficiente e incluso podría ocasionar que las culebras se desplacen hacia otras zonas de la institución.

Durante su denuncia, las familias también alertaron sobre otras deficiencias en el colegio, como el estado de los servicios higiénicos, la necesidad de mantenimiento en distintos ambientes y la falta de pintura en la infraestructura. A ello sumaron la preocupación por hechos de pandillaje y vandalismo en los alrededores durante los fines de semana, así como la ausencia de presencia policial al momento de la salida de los alumnos de secundaria. Frente a este panorama, exigieron que las autoridades del plantel informen de manera transparente a la comunidad educativa y ejecuten acciones urgentes para resguardar la seguridad de los estudiantes.

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