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Indignación en colegio de Ate: madre denuncia que su hijo sufrió agresión y Minedu suspende clases

La madre de un escolar del colegio Innova Schools de Mayorazgo denunció que su hijo fue violentado por otros alumnos en el baño del plantel. Además, alertó que las autoridades no tomaron acciones inmediatas para atender el caso.

Madre denuncia presunta agresión sexual contra su hijo dentro de colegio en Ate
Madre denuncia presunta agresión sexual contra su hijo dentro de colegio en Ate | Composición LR / Latina / Innova Schools
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Una denuncia por presunta violencia sexual contra un escolar al interior del colegio Innova Schools de Mayorazgo, en Ate, genera conmoción. La madre de la víctima alertó que su hijo de 10 años fue agarrado de manos y pies, y violentado por estudiantes de grados superiores en los servicios higiénicos de la institución educativa. La difusión del caso indignó a otros padres de familia, quienes se sumaron a un plantón en los exteriores del centro educativo este martes 7 de julio para exigir acciones concretas.

Según la progenitora del menor, el examen del médico legista al que fue sometido el agraviado confirmó la agresión que habría sufrido el pasado miércoles 1 de julio. Asimismo, señaló que los presuntos atacantes ya habrían sido identificados, por lo que exigió que sean puestos a disposición de las investigaciones, y que se destituya a la directora del plantel por no tomar medidas inmediatas frente al hecho.

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Denuncian que el colegio no atendió el caso con inmediatez, pese a la gravedad

Aunque los hechos habrían sido informados a la directora y a la psicóloga del plantel al día siguiente de ocurrido, la madre del menor afectado afirmó que no se tomaron acciones inmediatas. “Hubo una reunión con la directora, con la psicóloga y no hicieron nada. Todo fueron promesas”, dijo. Además, precisó que la denuncia presentada ante la Policía Nacional aún no figuraba en la Fiscalía a casi una semana del hecho.

Otra madre que también tiene a sus hijos estudiando en el colegio, y que además ejerce la defensa legal en representación de los padres, denunció la falta de presencia de representantes de la UGEL, del Ministerio de la Mujer y de la Policía Nacional durante la protesta. Asimismo, alertó que la institución educativa registraría al menos otros tres casos de violencia psicológica y sexual. “Es un colegio denunciado ya en la UGEL, que ya tiene antecedentes demostrados: dos de violencia psciológica, (y) uno de violencia sexual”, detalló.

Minedu suspende clases en colegio de Ate tras denuncia de agresión contra estudiante

Tras la difusión de la denuncia, la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) anunció que activó acciones de supervisión, verificación y coordinación con las entidades competentes, a fin de esclarecer los hechos, brindar la atención correspondiente y proteger la integridad del estudiante. Asimismo, informó que, por recomendación del Ministerio de Educación (Minedu), se dispuso la suspensión temporal de las clases presenciales en el colegio implicado.

Por su parte, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) indicó que especialistas del Centro Emergencia y Familia La Molina mantienen reuniones para tomar acciones en beneficio del afectado. Adicionalmente, la entidad informó que ha presentado un escrito ante la Policía Nacional y la Fiscalía solicitando diligencias para el esclarecimiento de los hechos, y que elaboró un plan de seguridad a favor del agraviado.

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