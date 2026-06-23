Así lucen ahora dos emblemáticos colegios de San Juan de Lurigancho tras la renovación de pistas, veredas y áreas verdes
Estas obras buscan optimizar la infraestructura urbana y el ordenamiento del tránsito alrededor de los colegios, promoviendo espacios más seguros y accesibles en el distrito de San Juan de Lurigancho.
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La Municipalidad de San Juan de Lurigancho ejecutó trabajos de renovación en los exteriores de dos instituciones educativas bicentenarias: el colegio Inca Manco Cápac y el colegio Francisco Bolognesi, ubicados en el sector de Canto Grande. La intervención incluyó mejoras en pistas, veredas, áreas verdes y señalización, con el objetivo de optimizar las condiciones de acceso y el entorno urbano para la comunidad estudiantil.
Las obras fueron presentadas el 20 de junio del 2026 y forman parte de acciones impulsadas por la Municipalidad de San Juan de Lurigancho para acondicionar espacios públicos alrededor de centros educativos. Según la información difundida, los trabajos buscan reforzar la seguridad peatonal de estudiantes, ordenar la circulación en los alrededores y mejorar la infraestructura urbana vinculada al ingreso y la salida de clases en ambos colegios.
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Renovación de exteriores en colegios bicentenarios de Canto Grande
Las intervenciones en los colegios Inca Manco Cápac y Francisco Bolognesi contemplaron la rehabilitación de veredas, el mejoramiento de pistas y la incorporación de áreas verdes en sus entornos inmediatos. Además, se instaló nueva señalización para facilitar el tránsito seguro de estudiantes, docentes y vecinos en las zonas aledañas a los centros educativos.
Estas acciones se desarrollaron en espacios de alta circulación peatonal, donde el entorno escolar requería mejoras en infraestructura básica. La intervención buscó también ordenar el acceso vehicular y peatonal, con el fin de reducir riesgos durante los horarios de ingreso y salida de clases en ambos colegios bicentenarios.
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Mejora del entorno urbano y seguridad en zonas escolares
De acuerdo con la información municipal, la remodelación de los exteriores forma parte de una estrategia de intervención urbana orientada a mejorar las condiciones alrededor de instituciones educativas en el distrito. La incorporación de áreas verdes y señalización contribuye a la organización del espacio público en beneficio de la comunidad escolar.
Asimismo, las obras buscan consolidar entornos más seguros y accesibles para estudiantes, con prioridad en la movilidad peatonal y el ordenamiento del tránsito en las vías cercanas.