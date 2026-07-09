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Productores de arroz amenazan con paro nacional si el Gobierno no atiende crisis: ''Estamos endeudados''

Los agricultores denuncian que las importaciones de arroz han saturado el mercado, afectando los precios y agravando el endeudamiento de miles de productores. Exigen una reunión con el Midagri.

Los productores de arroz anuncian un paro nacional desde el 23 de julio si el Gobierno no responde a sus demandas debido a la crisis que afecta a miles de agricultores.
Los productores de arroz anuncian un paro nacional desde el 23 de julio si el Gobierno no responde a sus demandas debido a la crisis que afecta a miles de agricultores. | Norte Sostenible
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Los productores de arroz advirtieron que convocarán a un paro nacional a partir del próximo 23 de julio si el Ejecutivo no atiende las demandas del sector frente a la crisis que, según denuncian, afecta a miles de agricultores en distintas regiones del país.

Guillermo Pérez, dirigente de los productores de arroz del valle de Tumbes, informó que la fecha será evaluada por las organizaciones arroceras en caso de que el Gobierno no presente medidas concretas para enfrentar la caída de la rentabilidad de la producción nacional.

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El representante sostuvo que uno de los principales problemas es el incremento de las importaciones de arroz, que —afirmó— han saturado el mercado interno y dificultado la venta del producto peruano.

'Los grandes importadores nos han llenado los mercados. Inclusive, los molinos están stockeados. Traen arroz de procedencia extranjera y lo mezclan con nuestra buena calidad de arroz peruano y lo venden como si fuera producto nacional. Eso es una deslealtad del Estado hacia nosotros', declaró a Exitosa.

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Productores exigen reunión con el Midagri

Como parte de sus medidas de protesta, los productores realizaron este 9 de julio un plantón en los exteriores del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) para exigir una reunión con el titular del sector y solicitar soluciones frente a la crisis.

Pérez indicó que el ministro es la principal autoridad encargada de atender los reclamos de los agricultores y pidió una respuesta inmediata. Asimismo, recordó que los productores arroceros encabezaron el último paro agrario y advirtió que las bases regionales volverán a coordinar acciones si no reciben una respuesta del Gobierno. 'Si no hay respuesta, vamos a ir a una paralización total porque no tenemos otro medio de reclamo para que podamos ser atendidos', señaló.

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Agricultores alertan sobre deudas

El dirigente también alertó sobre la situación financiera que atraviesan cientos de productores, quienes mantienen deudas con entidades bancarias públicas y privadas debido a las pérdidas registradas en los últimos meses. 'No sabemos ni qué hacer. La mayoría de la gente está endeudada tanto con la banca privada como con la banca estatal', afirmó.

Los productores reiteraron que el 23 de julio es la fecha prevista para iniciar un paro nacional si el Ejecutivo no adopta medidas para aliviar la crisis que enfrenta el sector arrocero.

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