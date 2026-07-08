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Línea 1 del Metro de Lima: cierran dos estaciones en SJL por el ingreso de persona a la vía férrea

Ante el incidente, el servicio de trenes dispuso el cierre total de las estaciones San Carlos y Los Postes, una medida que ya afecta la circulación de diversos usuarios este miércoles 8 de julio.

Cierran dos estaciones de la Línea 1 del Metro de Lima
Cierran dos estaciones de la Línea 1 del Metro de Lima | Composición LR
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La Línea 1 del Metro de Lima informó sobre el cierre total de las estaciones San Carlos y Los Postes, en el distrito de San Juan de Lurigancho, la tarde de este miércoles 8 de julio. La medida fue adoptada debido al ingreso indebido de una persona a la vía férrea.

La disposición tomó por sorpresa a varios usuarios que utilizan este servicio para trasladarse hacia sus hogares y centros de trabajo de manera diaria. Mientras se mantenga el cierre, la compañía recomendó a los pasajeros emplear otros medios de transporte.

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Así opera la Línea 1 del Metro de Lima debido al cierre de dos estaciones en SJL este miércoles 8 de julio

Durante el periodo de cierre, la operación del servicio de trenes se realizará en dos tramos:

  • Desde la estación Villa El Salvador hasta la estación Los Jardines
  • Desde la estación Bayóvar hasta la estación San Martín

¿Hasta cuándo permanecerán cerradas las estaciones San Carlos y Los Postes?

La Línea 1 del Metro de Lima informó que brindará una nueva actualización sobre el funcionamiento de las estaciones a las 7.00 p. m. de este miércoles 8 de julio.

Comunicado oficial de la Línea 1 del Metro de Lima

Comunicado oficial de la Línea 1 del Metro de Lima

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