Línea 1 del Metro de Lima: cierran dos estaciones en SJL por el ingreso de persona a la vía férrea
Ante el incidente, el servicio de trenes dispuso el cierre total de las estaciones San Carlos y Los Postes, una medida que ya afecta la circulación de diversos usuarios este miércoles 8 de julio.
- Sedapal confirma corte de agua por casi 16 horas en 7 distritos de Lima este 8 y 9 de julio: revisa horario y distritos afectados
- Nueva vía rápida entre La Victoria y San Luis será inaugurada: tendrá cuatro carriles y un viaducto de 355 metros
La Línea 1 del Metro de Lima informó sobre el cierre total de las estaciones San Carlos y Los Postes, en el distrito de San Juan de Lurigancho, la tarde de este miércoles 8 de julio. La medida fue adoptada debido al ingreso indebido de una persona a la vía férrea.
La disposición tomó por sorpresa a varios usuarios que utilizan este servicio para trasladarse hacia sus hogares y centros de trabajo de manera diaria. Mientras se mantenga el cierre, la compañía recomendó a los pasajeros emplear otros medios de transporte.
TE RECOMENDAMOS
KEIKO BLINDA EL BCR, JUNTOS POR EL PERÚ RECONOCE SU VICTORIA Y ANUNCIAN PROTESTAS | ARDE TROYA
El cierre de estaciones también fue comunicado en otras estaciones como La Cultura
PUEDES VER: Línea 1 del Metro de Lima anuncia extensión de carreras: estos son los nuevos horarios en julio
Así opera la Línea 1 del Metro de Lima debido al cierre de dos estaciones en SJL este miércoles 8 de julio
Durante el periodo de cierre, la operación del servicio de trenes se realizará en dos tramos:
- Desde la estación Villa El Salvador hasta la estación Los Jardines
- Desde la estación Bayóvar hasta la estación San Martín
¿Hasta cuándo permanecerán cerradas las estaciones San Carlos y Los Postes?
La Línea 1 del Metro de Lima informó que brindará una nueva actualización sobre el funcionamiento de las estaciones a las 7.00 p. m. de este miércoles 8 de julio.
Comunicado oficial de la Línea 1 del Metro de Lima
¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes del Perú y el mundo en tiempo real.