Escolar de 16 años es atropellada tras salir del colegio en SJL: vía con obras generó falta de control vehicular

La menor de edad fue auxiliada tras las lesiones sufridas. Transeúntes exigieron mayor seguridad vial. | Composición LR

La menor de edad fue auxiliada tras las lesiones sufridas. Transeúntes exigieron mayor seguridad vial. | Composición LR

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Una adolescente de 16 años resultó herida tras ser atropellada por un vehículo particular en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL), cuando retornaba a su vivienda luego de culminar su jornada escolar. El hecho ocurrió en la avenida El Muro y ha generado la protesta de vecinos y padres, quienes denuncian la falta de control vehicular en la zona.

Según información policial, el vehículo involucrado corresponde a la placa X1J-669. Tras el impacto, la menor quedó tendida varios minutos sobre la pista sin poder movilizarse debido a las lesiones sufridas.

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Conductor intervenido

Testigos y transeúntes auxiliaron a la estudiante y le brindaron los primeros auxilios antes de que fuera trasladada de emergencia al centro de salud más cercano para recibir atención médica.

El conductor del automóvil fue intervenido en el lugar por efectivos policiales. Se trata de Eutalino Medina, de 53 años, quien fue trasladado a la comisaría de 10 de Octubre para las diligencias correspondientes y la realización de los exámenes de ley. Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas exactas del atropello.

Padres y vecinos protestan por peligro en avenida El Muro

El accidente provocó la inmediata reacción de vecinos y representantes de la comunidad educativa, quienes realizaron un plantón en el punto donde ocurrió el atropello y luego se movilizaron hasta la comisaría de 10 de Octubre para exigir mayor orden en el tránsito.

Los vecinos señalaron que la situación se ha vuelto más peligrosa debido a trabajos viales que mantienen uno de los carriles cerrados en esta vía de doble sentido, obligando a vehículos particulares, transporte público y camiones de carga a circular por un único carril.

Según denunciaron, no existe presencia permanente de policías de tránsito ni inspectores municipales para regular el flujo vehicular, lo que incrementa el riesgo para peatones, especialmente escolares que cruzan diariamente la avenida.

Los padres exigieron a las autoridades implementar medidas urgentes de fiscalización y control para evitar nuevos accidentes.

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Fiscalía investiga al conductor por presuntas lesiones dolosas

El caso quedó en manos del Ministerio Público. La Tercera Fiscalía Provincial de Flagrancia de San Juan de Lurigancho asumió la investigación para determinar la responsabilidad legal del conductor.

De acuerdo con fuentes oficiales, el despacho fiscal evalúa el caso bajo la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de lesiones dolosas en agravio de la menor.

La Fiscalía también analizará las condiciones de transitabilidad en la zona y el contexto en el que ocurrió el accidente, marcado por obras de mantenimiento y denuncias vecinales sobre la ausencia de control de tránsito.

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