Un herido tras robo de lingote de oro en Surco | Composición LR | Difusión

Un herido tras robo de lingote de oro en Surco | Composición LR | Difusión

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Un violento asalto armado se registró la madrugada de este miércoles 9 de julio en el distrito de Santiago de Surco, donde un grupo de delincuentes interceptó un vehículo que trasladaba un cargamento de oro con destino al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Durante el ataque, el conductor resultó herido de bala y el copiloto fue secuestrado por los atacantes.

De acuerdo con información policial, César Augusto Espinoza Hernández, de 46 años, ingresó alrededor de las 6.10 a. m. al área de Emergencias del Hospital Nacional Cayetano Heredia con una herida de proyectil de arma de fuego en el brazo derecho.

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Herido de bala tras robo

El hombre relató a las autoridades que aproximadamente a las 5:30 a. m. conducía un vehículo Suzuki de color blanco, de placa BRJ-303, acompañado de un hombre al que solo identificó como "Urbano". Según su versión, minutos antes habían recogido una mochila negra que contenía oro en un inmueble ubicado en la avenida El Polo, en Santiago de Surco.

El cargamento era transportado con dirección al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y tenía como destino el almacén SAASA. La mochila con el mineral era llevada por el copiloto entre sus piernas durante el recorrido.

Delincuentes dispararon con armas de largo alcance

Cuando el vehículo circulaba por el sector conocido como El Derby, fue interceptado por una camioneta blanca. De ella descendieron entre cuatro y cinco sujetos encapuchados, quienes portaban armas de largo alcance y, sin mediar palabra, abrieron fuego contra la unidad.

Tras el ataque, los delincuentes lograron apoderarse de la mochila que contenía el oro y secuestraron al copiloto, conocido únicamente como "Urbano", para luego escapar con rumbo desconocido.

Durante la balacera, el conductor recibió un impacto de bala en el brazo derecho. Pese a la lesión, logró conducir hasta el Hospital Cayetano Heredia, donde recibió atención médica.

Víctima desconoce el valor del cargamento

En su declaración, Espinoza Hernández señaló que desconoce la cantidad de oro que transportaban y tampoco pudo precisar el nombre de la empresa propietaria del mineral. Indicó únicamente que el cargamento debía ser entregado en el almacén SAASA, ubicado en las inmediaciones del aeropuerto.

Asimismo, manifestó que trabaja en el área de informática del Hospital Cayetano Heredia. El personal médico confirmó que el paciente presentaba una herida por proyectil de arma de fuego en el brazo derecho y quedó bajo observación.

La Policía Nacional inició las investigaciones para identificar a los responsables del ataque, determinar el origen y valor del cargamento de oro, así como ubicar al copiloto secuestrado y esclarecer las circunstancias del violento asalto ocurrido en Surco.

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