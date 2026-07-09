Sheinbaum anuncia acciones legales contra EE.UU. por la muerte de un mexicano durante un operativo de ICE

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Claudia Sheinbaum anunció que el Gobierno de México impulsará acciones legales contra Estados Unidos tras la muerte del ciudadano mexicano Lorenzo Salgado Araujo, quien recibió disparos de un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) durante un operativo en Houston. La mandataria afirmó que su administración irá "más allá de las notas diplomáticas" para exigir responsabilidades por el caso.

"No podemos permitir el maltrato a nuestros hermanos que están en EE. UU.", declaró durante su conferencia matutina. También adelantó que el canciller Roberto Velasco presentará próximamente las medidas jurídicas que adoptará México con el fin de responder a este hecho.

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Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), un agente abrió fuego después de que Lorenzo Salgado Araujo presuntamente tratara de evitar su arresto, chocara un vehículo oficial e intentara atropellar a un agente. El mexicano murió posteriormente en un hospital a causa de las heridas. Mientras tanto, la Oficina del Inspector General del DHS y el FBI mantienen abierta una investigación sobre lo ocurrido.

Cuestionan la versión oficial del ICE

La familia de Lorenzo Salgado Araujo rechazó la versión presentada por las autoridades estadounidenses y aseguró que se dirigía a su trabajo cuando ocurrió el operativo. Ronaldo Salgado, hijo de la víctima, afirmó que su padre recogía a sus empleados y esperaba obtener su permiso de trabajo tras cumplir con el proceso migratorio correspondiente.

"Él es mi padre, un hombre sencillo", expresó Ronaldo. También sostuvo que su papá no tenía antecedentes penales y que llevaba cerca de 35 años viviendo en Estados Unidos, donde trabajó en el sector de la construcción para sostener a su esposa y a sus tres hijos, todos ciudadanos estadounidenses.

El familiar añadió que la víctima aceleró su vehículo porque creyó que era perseguido por automóviles sin identificación y temía un robo de las herramientas que transportaba. "Si mi padre hubiera visto el emblema del ICE o cualquier otro relacionado con una agencia policial, habría obedecido", afirmó en una conferencia de prensa.

Gobierno de México reporta 17 muertes por acciones de ICE

El Gobierno mexicano informó que este caso forma parte de un registro de 17 fallecimientos de sus connacionales relacionados con acciones del ICE o con centros de detención migratoria. De acuerdo con Roberto Velasco, 14 ocurrieron bajo custodia y tres durante operativos de la agencia.

La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó el envío de 11 notas diplomáticas al Gobierno estadounidense destinadas a exigir el esclarecimiento de estos casos. Sin embargo, Sheinbaum señaló que esas respuestas no han evitado nuevos incidentes. "Nos contestan, pero de todas maneras hay otra lamentable muerte de un connacional", expresó la mandataria.

Por su parte, el representante de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, informó que la Embajada en Washington y el Consulado en Houston acompañan a la familia de Lorenzo Salgado Araujo. Añadió que sostendrán reuniones con el Departamento de Estado, el Departamento de Seguridad Nacional, el ICE y legisladores estadounidenses para solicitar una revisión transparente de lo sucedido.

Congresistas demócratas piden investigación independiente

El caso provocó reacciones de autoridades locales, organizaciones civiles y representantes demócratas de Texas. La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) exigió una investigación independiente y la divulgación de todas las pruebas disponibles.

Sean Teare, fiscal del condado de Harris, señaló que la familia y la comunidad "merecen conocer la verdad" e invitó a cualquier persona con fotografías, videos o testimonios a colaborar con las investigaciones. Explicó además que las autoridades federales mantienen el control exclusivo del caso.

Las congresistas Sylvia García y Christian Menefee también reclamaron una comprobación imparcial. García pidió preservar todas las grabaciones y comunicaciones relacionadas con el operativo, mientras que Menefee sostuvo que los resultados de la investigación deben hacerse públicos. El alcalde de Houston, John Whitmire, coincidió en la necesidad de una pesquisa transparente e indicó que la Policía de la ciudad no participó en la intervención.