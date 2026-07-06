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El Ministerio de Educación (Minedu) publicó la relación final de 61.224 plazas vacantes habilitadas para el proceso de Reasignación Docente 2026 por las causales de interés personal y unidad familiar. Fueron 71.543 docentes nombrados del país los que participaron en la convocatoria para acceder a una plaza que les permita trasladarse a otra institución educativa, manteniendo su cargo, modalidad, nivel o ciclo, y área curricular o campo de conocimiento, según corresponda.

La publicación de la relación final se da luego de culminar el proceso de validación de plazas a cargo de las direcciones regionales de Educación (DRE) y las unidades de gestión educativa local (UGEL). Asimismo, permitirá a los docentes postulantes conocer las vacantes que serán consideradas durante las etapas de evaluación y adjudicación, lo que garantiza un proceso transparente y oportuno.

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Minedu publica relación final de 61.224 plazas vacantes habilitadas para la Reasignación Docente 2026

Para conocer la lista final, solo debes ingresar a este enlace y bajar hasta la opción 'Plazas'. Allí encontrarás la relación de plazas vacantes consideradas para el proceso de Reasignación Docente 2026, clasificadas por cada región. Debes presionar el nombre de tu interés y se descargará automáticamente un documento de Excel con el consolidado completo.

La lista incluye a los departamentos de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad y Lambayeque. Asimismo, figuran Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali, además de Lima Metropolitana, Lima Provincias y el Callao.

Cronograma oficial del proceso de Reasignación Docente 2026, según Minedu

El sector precisó que el proceso no ha culminado, pues todavía restan las siguientes etapas:

7 de julio: publicación de la relación final de postulantes aptos y no aptos.

8 y 9 de julio: presentación de reclamos a través de la mesa de partes de la DRE o UGEL correspondiente.

14 de julio: publicación del cuadro de méritos final de la etapa UGEL.

15 y 16 de julio: adjudicación de plazas.

17 al 21 de julio: emisión de las resoluciones de reasignación.

El Minedu exhortó a los docentes participantes a revisar la normativa, el cronograma y las publicaciones oficiales, con el fin de cumplir oportunamente con cada una de las etapas del proceso.

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