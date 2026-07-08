La DRELM supervisa el cumplimiento de protocolos tras la denuncia en sede de Ate de Innova Schools. | Foto: composición LR

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La Fiscalía abrió una investigación tutelar tras la denuncia por presuntos tocamientos indebidos contra un menor de 10 años en la sede Mayorazgo de Innova Schools, ubicada en el distrito de Ate. El Ministerio Público informó que las diligencias buscan esclarecer lo ocurrido dentro de la institución educativa privada e identificar las responsabilidades que correspondan en el marco de la protección de los derechos de los niños y adolescentes.

El caso, que surgió luego de la acusación presentada por los padres del estudiante, es investigado por la Primera Fiscalía Provincial de Familia de Santa Anita. Como parte de las primeras acciones, se identificó a siete escolares de 11 años como presuntos involucrados, mientras se ejecutan diversas actuaciones para determinar las circunstancias en las que se habrían producido los hechos.

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Fiscalía dispone diligencias para esclarecer la denuncia por presunta violencia sexual en colegio de Ate

La investigación está a cargo del fiscal provincial Rubén Darío Narrea Huamaní, quien ordenó una serie de diligencias orientadas a reunir los elementos necesarios para el desarrollo del caso. Entre ellas figura la obtención y revisión de las grabaciones de las cámaras de seguridad del colegio, así como la recopilación de las fichas de matrícula del menor afectado y de los siete estudiantes señalados.

Asimismo, el Ministerio Público dispuso recibir la declaración de la madre del niño y realizar la entrevista del menor mediante la técnica de entrevista única en cámara Gesell, procedimiento especializado que busca obtener su testimonio evitando una nueva exposición al hecho denunciado. También se tomarán las declaraciones de la directora del plantel y de los escolares involucrados, además de otras actuaciones fiscales consideradas necesarias durante la investigación.

Comunicado de la Fiscalía sobre caso de Innova Schools en sede de Ate Vitarte.

DRELM activa supervisión tras caso en Innova Schools y colegio refuerza seguridad en sede Mayorazgo

Tras conocerse la denuncia, la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) activó acciones de supervisión en coordinación con el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y otras entidades para verificar que se cumplan los protocolos de atención establecidos para este tipo de casos. Además, recomendó la suspensión temporal de las clases presenciales con el fin de facilitar las labores de acompañamiento y protección de la comunidad educativa.

Por su parte, Innova Schools informó que registró el caso en la plataforma SíSeVe y notificó los hechos a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL). La institución también anunció la designación de un nuevo director para la sede Mayorazgo, el refuerzo de la vigilancia en las áreas comunes, la instalación de cámaras adicionales y la implementación de espacios de escucha dirigidos a los padres de familia, mientras las autoridades continúan con las investigaciones.