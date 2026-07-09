ONPE desmiente al Gobierno y reitera que no cuenta con presupuesto para las Elecciones Regionales y Municipales

ONPE desmiente al Gobierno y reitera que no cuenta con presupuesto para las Elecciones Regionales y Municipales

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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reiteró la falta de presupuesto para las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026 y rechazó lo señalado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), institución que había asegurado que los gastos estaban cubiertos.

Tras la alerta del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, sobre el riesgo de las ERM 2026 por falta de recursos, José Calderón, viceministro de Hacienda, informó que el presupuesto total asignado a los organismos electorales para el presente año fiscal asciende a S/2.271 millones, de los cuales se ha registrado una ejecución de S/1.187 millones, lo que deja un saldo disponible inmediato de S/1.084 millones.

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De los S/1.084 millones, S/813 millones corresponden a la ONPE, según indicó.

Ante esto, el organismo publicó un comunicado en el que negó la disponibilidad de ese dinero. “Respecto a la información difundida por el MEF sobre el saldo de s/ 812.9 millones pendientes de ejecución que tendría la ONPE, precisamos que dicho monto no se encuentra disponible para atender necesidades del próximo proceso electoral”, se lee.

Para sustentar lo dicho, el organismo desglosó los conceptos en los que ya se ha usado esa cifra.

“Más de 430 millones de soles corresponden a "devengados", es decir, contratos ya ejecutados en las Elecciones Generales y la Segunda Elección Presidencial, cuyos pagos se encuentran en proceso. Luego, más de 50 millones corresponden a contratos en proceso de formalización, y alrededor de 330 millones están destinados a contrataciones indispensables para las ERM; entre ellas, el despliegue y repliegue de material electoral; y la habilitación, el acondicionamiento y la logística informática (SHALI)”, precisaron.

Añadieron que “un saldo registrado en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) no significa que existan recursos libres para asumir nuevas obligaciones”, pues “los recursos comprometidos y devengados tienen un destino específico y no pueden utilizarse para fines distintos a los autorizados”.

ONPE: déficit de financiamiento asciende a S/433,21 millones

En ese sentido, el organismo electoral alertó que actualmente presenta un déficit de financiamiento que asciende a S/433,21 millones, los cuales son indispensables para cumplir con el cronograma electoral y garantizar su adecuada organización.

Aseguraron que no están pidiendo más dinero del planificado y que la ausencia de recursos fue sustentada ante el MEF desde julio del 2025 y ha sido reiterada en las diversas reuniones sostenidas con sus equipos técnicos.

A la fecha, a 87 días de las elecciones, permanecen pendientes de financiamiento actividades esenciales para el desarrollo del proceso electoral, las cuales son: “la contratación del personal encargado del trabajo de campo; la capacitación de actores electorales, la producción, ensamblaje y distribución del material electoral, la asistencia a electores y miembros de mesa durante la jornada electoral”.

Sumado a ello, “tampoco se cuenta con recursos para el traslado del material electoral desde las sedes de las ODPE hasta los locales de votación, ni para entregarles una compensación económica a los miembros de mesa”.

MEF espera que Congreso apruebe crédito suplementario

El 7 de julio último, el MEF emitió un comunicado luego de que Roberto Burneo advirtiera sobre el riesgo de las ERM 2026. La cartera aseguró que 'los recursos públicos destinados al proceso electoral continuarán asignándose conforme a criterios técnicos objetivos'.

Para ello, se considerarán 'los requerimientos debidamente sustentados por las entidades del Sistema Electoral, los niveles de ejecución de los recursos previamente asignados y los espacios presupuestales aún disponibles, en observancia de las normas de responsabilidad y sostenibilidad fiscal'.

Asimismo, la entidad mencionó que el proyecto de Ley de Crédito Suplementario remitido al Congreso de la República “propone incorporar recursos adicionales para complementar el financiamiento del proceso electoral”.

Se trata de S/325 millones adicionales para atender cualquier eventualidad que pudiera surgir durante la organización de los comicios.

Con ello, según el comunicado, se reafirma el compromiso del Gobierno de atender oportunamente las necesidades que demande el adecuado desarrollo del proceso.

“El Ministerio de Economía y Finanzas ha mantenido una coordinación permanente con los organismos electorales y sus equipos técnicos, y continuará trabajando de manera conjunta para evaluar y atender los requerimientos que se encuentren debidamente sustentados y priorizados, utilizando los mecanismos previstos en la normativa presupuestaria vigente”, resaltó la cartera.

Burneo no emitió un nuevo pronunciamiento tras este comunicado del MEF. Lo último que señaló fue que, como sistema electoral, presentan un déficit de S/589 millones y que, “en pocas palabras, están en riesgo las elecciones regionales y municipales".

Aseguró que la afectación repercutirá en la representación democrática e impedirá que las nuevas autoridades cuenten con la legitimidad necesaria.

"Probablemente, si no nos asignan los recursos de manera inmediata, tengamos que tomar medidas, incluso prolongar el mandato de las actuales autoridades regionales y municipales, porque no vamos a poder organizar el proceso electoral que se nos viene", sostuvo.