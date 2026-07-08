Indecopi podría multar a Innova Schools con hasta S/ 2,4 millones por presunta falta de acciones ante caso de abuso escolar

Indecopi investiga a Innova Schools tras denuncia de abuso contra escolar dentro del plantel | Composición LR-IA / Indecopi

Indecopi investiga a Innova Schools tras denuncia de abuso contra escolar dentro del plantel | Composición LR-IA / Indecopi

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El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) inició una investigación contra el colegio privado Innova Schools, ubicado en el distrito de Ate, tras las denuncias de padres de familia sobre una presunta falta de actuación del centro educativo frente a hechos de violencia sexual que habrían sido cometidos contra un estudiante al interior del plantel.

A través de un comunicado, el organismo informó que viene recabando información a fin de verificar si la institución cumplió con los protocolos y obligaciones aplicables ante este tipo de situaciones, en línea con lo establecido en el Código de Protección y Defensa del Consumidor y, en especial, con lo referido al deber de idoneidad del servicio educativo.

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Según la entidad, si se detectan incumplimientos a la normativa por parte de Innova Schools, podría iniciarse un procedimiento administrativo sancionador contra el colegio que, a su vez, podría derivar en la imposición de multas de hasta 450 UIT, equivalentes a S/2.475.000, además de la adopción de medidas correctivas en favor de los consumidores.

Indecopi recordó a los proveedores de servicios educativos que, ante cualquier situación de violencia, tienen la obligación de intervenir de manera inmediata y diligente, brindar medidas de asistencia y protección a la víctima, conforme a los protocolos establecidos por el Ministerio de Educación, así como reportar el hecho a través del portal SiseVe.

¿Cómo contactar al Indecopi para presentar algún reclamo?

La entidad explicó que, si los padres de familia consideran que un colegio particular no actuó de forma oportuna en este u otros casos, pueden comunicarse a través de los siguientes canales:

Correo: sacreclamo@indecopi.gob.pe

Reclama Virtual

Teléfonos: 224-7777 (Lima) y 0800-4-4040 (provincias)

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