Keiko Fujimori y vicepresidentes recibirán credenciales del JNE el 15 de julio
Un día después del acto protocolar, Keiko Fujimori visitará Palacio de Gobierno para reunirse con el presidente saliente José María Balcázar.
- Los reciclados de Keiko Fujimori que integran los equipos de transferencia del gobierno
- Negociación en marcha: Fuerza Popular prioriza el Senado y deja la Cámara de Diputados a Renovación Popular
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) entregará las credenciales a la presidenta electa, Keiko Fujimori, y a sus vicepresidentes el 15 de julio en el Gran Teatro Nacional, en San Borja.
"Lo que corresponde al acto solemne y protocolar de la entrega oficial de credenciales está programado para el 15 de julio", dijo Roberto Burneo, titular del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), después de haber proclamado a Keiko Fujimori como ganadora del proceso electoral.
TE RECOMENDAMOS
KEIKO FUJIMORI SE REUNE CON JULIO VELARDE Y ALIANZAS POLÍTICAS DESDE EL CONGRESO | SIN GUION
Serán acreditados, además, Luis Fernando Galarreta Velarde, en su calidad de primer vicepresidente, y Miguel Ángel Torres Morales, como segundo vicepresidente.
José María Balcázar invita a Palacio a Keiko Fujimori
Tras sostener una reunión con el presidente saliente, José María Balcázar, la mandataria informó que ambos acordaron un nuevo encuentro en Palacio de Gobierno.
"Hemos quedado en principio el jueves en la mañana. (…) Yo estaría asistiendo a Palacio para seguir en esta conversación".
Fujimori indicó que sus equipos de transferencia ya laboran en la recolección de información en cada uno de los ministerios y en el despacho del primer ministro. Sobre este proceso, agradeció la disposición de los actuales ministros para otorgar los datos solicitados.
El presidente Balcázar ratificó la invitación y resaltó la importancia de mantener un "diálogo permanente entre todos los peruanos”. Asimismo, precisó que durante su reciente encuentro intercambiaron puntos de vista sobre "las inversiones que se han hecho y se deben hacer en la parte sur del país".
Además, el mandatario saliente expresó sus deseos de éxito para la gestión entrante, con el fin de que el futuro gobierno trabaje "en favor de todos los peruanos sin exclusión alguna".