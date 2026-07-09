Los transportistas de pasajeros y mercancías podrán solicitar un subsidio de S/4 por galón de diésel desde el 30 de julio de 2026, según la ATU. Esta medida busca mitigar el alza de precios de combustibles. | Foto: composición LR

Los transportistas de pasajeros y mercancías podrán solicitar un subsidio de S/4 por galón de diésel desde el 30 de julio de 2026, según la ATU. Esta medida busca mitigar el alza de precios de combustibles. | Foto: composición LR

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Los transportistas del servicio público de pasajeros y de mercancías podrán solicitar desde el 30 de julio de 2026 el subsidio económico de S/4 por cada galón de diésel adquirido, de acuerdo con los lineamientos aprobados por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). La medida busca reducir el impacto generado por el incremento del precio de los combustibles sobre el sector transporte.

Este beneficio, contemplado en el Decreto de Urgencia 004-2026, estará dirigido a las empresas y transportistas que cumplan las condiciones establecidas por la normativa vigente. La ayuda económica considera las compras de diésel realizadas entre el 29 de mayo y el 29 de julio de 2026, con el propósito de contribuir a la continuidad del servicio de transporte público y de carga.

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¿Qué requisitos deben cumplir los transportistas para acceder al subsidio de S/4 por galón de diésel?

La ATU informó que podrán acceder al subsidio los operadores del servicio público de transporte terrestre regular de personas y del transporte público terrestre de mercancías que cumplan con los requisitos fijados en el Decreto de Urgencia. Entre ellos figura contar con autorización vigente para prestar el servicio y que los vehículos mantengan su habilitación correspondiente.

Además, los solicitantes deberán tener el Registro Único de Contribuyentes (RUC) con estado activo y condición de habido. También será indispensable no haber presentado información falsa, adulterada o inexacta durante el proceso de acceso al beneficio. El subsidio cubrirá la compra de diésel B5 o diésel B20 con un contenido de azufre igual o menor a 50 partes por millón (ppm), otorgando S/4 por cada galón adquirido dentro del periodo establecido por la norma.

¿Cómo y desde cuándo se podrá solicitar el subsidio para la compra de diésel?

La solicitud del subsidio deberá presentarse de manera virtual y por única vez entre el 30 de julio y el 30 de septiembre de 2026, mediante la Plataforma Digital de Subsidio (PDS) habilitada por la ATU para este procedimiento.

Durante la evaluación de las solicitudes, la plataforma efectuará verificaciones automáticas con información del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la Sunat, Osinergmin, los gobiernos regionales y las municipalidades provinciales. A través de este proceso, se comprobará la vigencia de las autorizaciones, las habilitaciones vehiculares y el registro de los comprobantes electrónicos que acrediten las compras de combustible realizadas dentro del periodo establecido para acceder al subsidio.