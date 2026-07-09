Yonhy Lescano exhorta a Keiko Fujimori "no incurrir en prácticas dictatoriales" y derogar leyes procrimen | Composición/LR

Yonhy Lescano exhorta a Keiko Fujimori "no incurrir en prácticas dictatoriales" y derogar leyes procrimen | Composición/LR

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El excandidato presidencial del partido Cooperación Popular, Yonhy Lescano, exhortó a la mandataria electa Keiko Fujimori a "no incurrir en prácticas dictatoriales como sucedió en la década de los noventa" y la derogación de las leyes procrimen.

Mediante una carta dirigida a la jefa de Estado, Lescano publicó 21 pedidos orientados a atender las necesidades estructurales, sociales y políticas del país, además de exigir respeto a la autonomía de las instituciones del Estado.

TE RECOMENDAMOS KEIKO FUJIMORI SE REUNE CON JULIO VELARDE Y ALIANZAS POLÍTICAS DESDE EL CONGRESO | SIN GUION

En la misiva, el exparlamentario advirtió que la participación de la bancada naranja en las entidades públicas provocaría una "mayor crisis política, corrupción y descrédito ante la población". Asimismo, instó a Fujimori a cumplir con el orden prometido en campaña, en lugar de mantener una agenda legislativa que, según denunció, "ha impulsado leyes que han creado impunidad".

PUEDES VER: Freddy Solano renuncia a su cargo de ministro de Trabajo tras cuestionamientos por presunto certificado falso

En la carta también exige la indemnización de las víctimas del gobierno de Boluarte y de otras gestiones para reparar los daños de los peruanos que murieron o resultaron heridos.

Del mismo modo, Lescano solicitó una reforma en la educación pública, incluida la reconstrucción de más de 25.000 colegios en mal estado. Además, destacó la urgencia de combatir la anemia. "Este mal afecta al 77% de niños en mi tierra Puno, permitir tal situación constituye un crimen de lesa humanidad".

El documento también propone medidas económicas y de infraestructura, como la industrialización del sector agrario, el mejoramiento de la red vial nacional —incluyendo las autopistas Tumbes-Tacna y Lima-Huancayo— y la negativa a privatizar PetroPerú.

Lescano también planteó la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología y la reforma del Indecopi para fortalecer la defensa del consumidor.