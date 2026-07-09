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Yonhy Lescano exhorta a Keiko Fujimori a "no incurrir en prácticas dictatoriales" y derogar leyes procrimen

El excandidato presidencial presentó una carta abierta con 21 exigencias, que incluyen indemnizar a las víctimas de conflictos sociales y atender urgencias en salud, educación e infraestructura.

Yonhy Lescano exhorta a Keiko Fujimori "no incurrir en prácticas dictatoriales" y derogar leyes procrimen
Yonhy Lescano exhorta a Keiko Fujimori "no incurrir en prácticas dictatoriales" y derogar leyes procrimen | Composición/LR
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El excandidato presidencial del partido Cooperación Popular, Yonhy Lescano, exhortó a la mandataria electa Keiko Fujimori a "no incurrir en prácticas dictatoriales como sucedió en la década de los noventa" y la derogación de las leyes procrimen.

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Mediante una carta dirigida a la jefa de Estado, Lescano publicó 21 pedidos orientados a atender las necesidades estructurales, sociales y políticas del país, además de exigir respeto a la autonomía de las instituciones del Estado.

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En la misiva, el exparlamentario advirtió que la participación de la bancada naranja en las entidades públicas provocaría una "mayor crisis política, corrupción y descrédito ante la población". Asimismo, instó a Fujimori a cumplir con el orden prometido en campaña, en lugar de mantener una agenda legislativa que, según denunció, "ha impulsado leyes que han creado impunidad".

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En la carta también exige la indemnización de las víctimas del gobierno de Boluarte y de otras gestiones para reparar los daños de los peruanos que murieron o resultaron heridos.

Del mismo modo, Lescano solicitó una reforma en la educación pública, incluida la reconstrucción de más de 25.000 colegios en mal estado. Además, destacó la urgencia de combatir la anemia. "Este mal afecta al 77% de niños en mi tierra Puno, permitir tal situación constituye un crimen de lesa humanidad".

El documento también propone medidas económicas y de infraestructura, como la industrialización del sector agrario, el mejoramiento de la red vial nacional —incluyendo las autopistas Tumbes-Tacna y Lima-Huancayo— y la negativa a privatizar PetroPerú.

Lescano también planteó la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología y la reforma del Indecopi para fortalecer la defensa del consumidor.

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