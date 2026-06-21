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Bono de S/500 al mes para afectados por las lluvias: quiénes lo recibirán y cómo acceder al subsidio

El apoyo económico permitirá a familias damnificadas alquilar una vivienda segura durante hasta 24 meses tras la emergencia.

El Gobierno activó una nueva entrega de bonos de alquiler para atender a damnificados en varias regiones del país.
El Gobierno activó una nueva entrega de bonos de alquiler para atender a damnificados en varias regiones del país. | Foto: Andina
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El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) aprobó la entrega de 2.541 Bonos de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias (BAE) destinados a familias cuyas propiedades quedaron colapsadas o inhabitables debido a las lluvias intensas registradas en distintas regiones del país. La medida forma parte de las acciones implementadas durante los estados de emergencia declarados por estos eventos climáticos.

El subsidio contempla una ayuda económica mensual de S/500 por un periodo máximo de 24 meses, con el objetivo de que las personas damnificadas puedan alquilar un inmueble segura mientras afrontan las consecuencias de la emergencia. Las regiones con mayor cantidad de bonos asignados son Huancavelica, Piura, Ica, Huánuco, Cusco, Loreto y Ayacucho.

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Los requisitos y el proceso para acceder al apoyo económico por lluvias intensas

El beneficio está dirigido a familias que hayan sido afectadas por las precipitaciones y cuyas viviendas hayan sido declaradas colapsadas o inhabitables tras las evaluaciones técnicas correspondientes. La identificación de los potenciales beneficiarios forma parte de los procedimientos que ejecutan las autoridades competentes en las zonas declaradas en emergencia.

Para agilizar la atención, el Ministerio de Vivienda informó que se han optimizado diversos procesos técnicos y administrativos. Entre ellos figuran la identificación de familias damnificadas, la verificación de daños en las viviendas, la validación de la información recopilada en campo y la gestión del desembolso del subsidio mediante el Banco de la Nación, con el propósito de acelerar la entrega de la ayuda económica.

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Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias y quiénes pueden ser beneficiarios

El Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias es un subsidio temporal creado para brindar una alternativa habitacional a las familias que pierden sus hogares o no pueden permanecer en ellas debido a desastres naturales u otras situaciones de contingencia. A través de este apoyo, los beneficiarios pueden acceder al alquiler de un inmueble mientras se restablecen sus condiciones de vida.

Según el Ministerio de Vivienda, la medida busca reducir los riesgos para la población afectada, especialmente en el caso de niños, adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad. En lo que va de 2026, el sector ha realizado 19 convocatorias del bono, como parte de las acciones orientadas a atender oportunamente a los damnificados y reforzar la capacidad de respuesta frente a futuras emergencias relacionadas con fenómenos climáticos.

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