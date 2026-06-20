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Economía

Bono del Buen Pagador 2026: Gobierno oficializa aumento del subsidio y nuevos valores de viviendas para acceder al beneficio

El BBP, una ayuda económica no reembolsable, continúa beneficiando a quienes acceden al Crédito Mivivienda y cumplen con el pago puntual de cuotas, lo que fomenta la compra de vivienda formal.

La medida incrementa el subsidio máximo y ajusta los rangos de precios de las viviendas elegibles, en función del Índice de Precios al Consumidor.
La medida incrementa el subsidio máximo y ajusta los rangos de precios de las viviendas elegibles, en función del Índice de Precios al Consumidor. | Foto: MVCS/Composición LR
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El Gobierno del Perú, a través del Poder Ejecutivo, aprobó una actualización del Bono del Buen Pagador (BBP) en 2026, medida orientada a facilitar el acceso a la vivienda mediante el Crédito Mivivienda. La disposición fue emitida el 20 de junio del 2026 y establece un incremento del subsidio máximo, además de la modificación de los rangos de precios de los inmuebles elegibles para este beneficio.

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La medida se aplica en el marco de la política de vivienda impulsada por el Perú y está a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. El objetivo principal es mantener vigente el mecanismo de apoyo económico no reembolsable destinado a quienes acceden a un Crédito Mivivienda, con montos ajustados en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Lima Metropolitana. Con ello, el subsidio busca seguir impulsando la compra de vivienda formal y actualizar las condiciones del programa.

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Nuevos montos del Bono del Buen Pagador y tramos de viviendas en 2026

La modificación establece que el Bono del Buen Pagador puede alcanzar hasta S/27.800 para viviendas valorizadas entre S/69.900 y S/99.600. Este es el tramo con mayor subsidio. En un segundo nivel, los inmuebles con precios superiores a S/99.600 y hasta S/149.200 accederán a S/23.200. Para viviendas con precios de más de S/149.200 y hasta S/248.300, el bono será de S/21.200, mientras que los inmuebles de hasta S/367.600 recibirán S/7.900.

Estos nuevos valores representan un ajuste respecto a los montos vigentes en 2025, cuando el subsidio máximo era de S/27.400. Asimismo, se han actualizado los rangos de precios de las viviendas elegibles, con límites ampliados para adaptarse a la variación de precios del mercado inmobiliario y mantener la cobertura del programa BBP.

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Así funciona el BBP dentro del Crédito Mivivienda tras la actualización oficial

El Bono del Buen Pagador continúa siendo una ayuda económica directa y no reembolsable que se entrega a las personas que acceden al Crédito Mivivienda y cumplen con el pago puntual de sus cuotas. Su finalidad es incrementar la cuota inicial del inmueble y reducir el monto que el comprador debe financiar mediante el crédito hipotecario.

Con la nueva actualización, el programa busca mantener su rol como herramienta de acceso a la vivienda formal en el país. Según lo dispuesto en el decreto supremo, el reajuste anual responde a criterios técnicos basados en la inflación de Lima Metropolitana, lo que permite modificar los montos sin alterar la estructura del beneficio y garantiza su continuidad dentro del sistema de financiamiento habitacional.

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