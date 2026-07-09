Flavio Cruz Mamani jura como nuevo ministro de Trabajo a solo 20 días del cierre de la gestión de Balcázar
La designación se da tras la renuncia de Freddy Solano al liderazgo del MTPE. Solano había sido cuestionado por un supuesto documento falso.
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El congresista Flavio Cruz Mamani juró como nuevo ministro de Trabajo tras la renuncia de Freddy Solano al cargo. Tan solo horas antes, Solano había presentado su renuncia tras los cuestionamientos por presuntamente haber presentado un documento falso.
Se trata del segundo parlamentario que asume una cartera. Anteriormente, el 6 de junio, el legislador Jorge Alfonso Marticorena Mendoza juró como ministro de Educación tras la salida de María Esther Cuadros, quien presentó su renuncia irrevocable.
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Renuncia de Freddy Solano
Solano resaltó que su dimisión no implica reconocimiento alguno de responsabilidad, sino que busca preservar la estabilidad institucional.