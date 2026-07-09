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¿A qué hora y dónde ver los partidos del Mundial? HOY jueves 9 de julio de 2026, continúa la jornada deportiva con grandes duelos en la competición más importante de fútbol. Podrás ver los enfrentamientos por la señales como DSports o desde servicios de streaming (DGO, Paramount+) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Hoy inician los 4tos de final en el certamen mundialista. Las selecciones de Francia y Marruecos serán las encargadas de abrir la jornada de este jueves. De hecho, este encuentro será el único duelo del día. Ambos equipos llegaron a esta fase luego de superar sus respectivas llaves de octavos. La selección francesa derrotó por 1-0 a Paraguay, en un encuentro donde el atacante Kylian Mbappé se hizo presente en el marcador gracias a un gol de penal. Por el lado del conjunto africano, hizo lo propio y goleó 3-0 a Canadá, uno de los anfitriones del torneo. El doblete de Azzedine Ounahi y un tanto de Soufiane Rahimi le dieron el triunfo y el pase a esta instancia en la Copa del Mundo.

Partidos del Mundial 2026 HOY