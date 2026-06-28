HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Economía

MVCS benefició a 3.427 familias vulnerables con el Bono Integrador y desembolsó más de S/12 millones desde 2024: ¿cuáles son los requisitos?

El subsidio de S/3.700 permitió desembolsar más de S/12,1 millones y se suma al Bono del Buen Pagador para facilitar el acceso a una vivienda propia. En 2025, el 20% de las colocaciones Mivivienda correspondieron a este bono, que sigue en crecimiento.

Bono Integrador del MVCS se suma al Bono del Buen Pagador para apoyar la adquisición de viviendas.Bono Integrador del MVCS se suma al Bono del Buen Pagador para apoyar la adquisición de viviendas.
Bono Integrador del MVCS se suma al Bono del Buen Pagador para apoyar la adquisición de viviendas.Bono Integrador del MVCS se suma al Bono del Buen Pagador para apoyar la adquisición de viviendas.
Escuchar
Resumen
Compartir

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), a través del Fondo Mivivienda (FMV), informó que un total de 3.427 familias vulnerables fueron beneficiadas con el Bono Integrador desde su lanzamiento en 2024.

Únete a nuestro canal de política y economía

El subsidio de S/3.700 está dirigido a personas con discapacidad, adultos mayores de 60 años y desplazados por el terrorismo, con el objetivo de facilitar el acceso a una vivienda propia.

TE RECOMENDAMOS

QUE NO SE TE OLVIDE con CARLOS CORNEJO | PROGRAMA del 26/06/26 | La República - LR+

Desde la puesta en marcha del beneficio hasta la fecha, se han desembolsado S/12.138.000. Además, el Bono Integrador se suma al Bono del Buen Pagador (BBP) del Crédito Mivivienda (CMV), lo que permite que los subsidios alcancen entre S/11.600 y S/31.500 para viviendas tradicionales, y entre S/18.000 y S/37.900 para viviendas sostenibles.

Bono Integrador: requisitos para acceder al beneficio

Para acceder al Bono Integrador, la ciudadanía debe cumplir con los requisitos establecidos para el Crédito Mivivienda y acreditar ingresos de hasta S/4.746 mediante una declaración jurada.

Asimismo, el beneficio está dirigido a adultos mayores o personas con discapacidad que cuenten con carné del Conadis, peruanos migrantes retornados con tarjeta emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores y personas desplazadas por el terrorismo con certificación otorgada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Subsidios del MVCS se complementan con el Bono del Buen Pagador

El Bono Integrador puede complementarse con el Bono del Buen Pagador del Crédito Mivivienda, con lo que se incrementa el apoyo económico para la adquisición de una vivienda.

En ese sentido, los subsidios oscilan entre S/11.600 y S/31.500 cuando se trata de una vivienda tradicional. En el caso de una vivienda sostenible, los montos pueden alcanzar entre S/18.000 y S/37.900, según informó el Ministerio de Vivienda.

Bono Integrador registra crecimiento sostenido desde 2024

El MVCS destacó que los desembolsos del Bono Integrador mantienen una tendencia de crecimiento desde su implementación. Entre abril y diciembre de 2024 se entregaron 692 bonos por S/2.353.000, equivalente al 7,4% de las colocaciones Mivivienda de ese año, cuando se otorgaron 9.347 créditos.

Durante 2025, las colocaciones ascendieron a 1.862 bonos por un total de S/6.642.000, lo que representó el 20% de las colocaciones Mivivienda, que sumaron 9.157 créditos. En tanto, entre enero y mayo de 2026 se otorgaron 873 Bonos Integradores por S/3.143.000, cifra equivalente al 23% de las colocaciones Mivivienda registradas en ese periodo, cuando se alcanzaron 3.837 créditos.

Además, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento señaló: “Seguimos trabajando para que cada familia peruana pueda acceder a una vivienda digna y adecuada, contribuyendo al desarrollo integral de las personas que más lo necesitan”, según indicó la propia entidad.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Techo Propio 2026: actualizan valor máximo de viviendas de interés social en Perú

Techo Propio 2026: actualizan valor máximo de viviendas de interés social en Perú

LEER MÁS
Bono de S/500 al mes para afectados por las lluvias: quiénes lo recibirán y cómo acceder al subsidio

Bono de S/500 al mes para afectados por las lluvias: quiénes lo recibirán y cómo acceder al subsidio

LEER MÁS
Bono del Buen Pagador 2026: Gobierno oficializa aumento del subsidio y nuevos valores de viviendas para acceder al beneficio

Bono del Buen Pagador 2026: Gobierno oficializa aumento del subsidio y nuevos valores de viviendas para acceder al beneficio

LEER MÁS
¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

LEER MÁS
¿Cómo ver tu número de cuenta y saldo en el Banco de la Nación?

¿Cómo ver tu número de cuenta y saldo en el Banco de la Nación?

LEER MÁS
Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Trabajadores CAS perderían gratificación y CTS: MEF advierte que sin pago gradual aprobado por el Congreso no recibirían el beneficio

Trabajadores CAS perderían gratificación y CTS: MEF advierte que sin pago gradual aprobado por el Congreso no recibirían el beneficio

LEER MÁS
Luis Carranza, el gran favorito para ser nuevo ministro de Economía

Luis Carranza, el gran favorito para ser nuevo ministro de Economía

LEER MÁS
Precio del dólar en VIVO: ¿a cuánto cotiza la divisa en Perú hoy, 28 de junio y cuál es el tipo de cambio?

Precio del dólar en VIVO: ¿a cuánto cotiza la divisa en Perú hoy, 28 de junio y cuál es el tipo de cambio?

LEER MÁS
Retiro AFP 2026: afiliados podrían retirar más de S/20.600 de sus fondos si Congreso aprueba nuevo proyecto de ley de 4 UIT

Retiro AFP 2026: afiliados podrían retirar más de S/20.600 de sus fondos si Congreso aprueba nuevo proyecto de ley de 4 UIT

LEER MÁS
Midagri revela que casi la mitad de los productores agrarios son mujeres: destacan a 12 agricultoras por contribuir a la seguridad alimentaria

Midagri revela que casi la mitad de los productores agrarios son mujeres: destacan a 12 agricultoras por contribuir a la seguridad alimentaria

LEER MÁS
CTS y gratificaciones CAS: Congreso retira propuesta de gradualidad del MEF

CTS y gratificaciones CAS: Congreso retira propuesta de gradualidad del MEF

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Economía

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025