MVCS benefició a 3.427 familias vulnerables con el Bono Integrador y desembolsó más de S/12 millones desde 2024: ¿cuáles son los requisitos?

Bono Integrador del MVCS se suma al Bono del Buen Pagador para apoyar la adquisición de viviendas.Bono Integrador del MVCS se suma al Bono del Buen Pagador para apoyar la adquisición de viviendas.

Bono Integrador del MVCS se suma al Bono del Buen Pagador para apoyar la adquisición de viviendas.Bono Integrador del MVCS se suma al Bono del Buen Pagador para apoyar la adquisición de viviendas.

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El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), a través del Fondo Mivivienda (FMV), informó que un total de 3.427 familias vulnerables fueron beneficiadas con el Bono Integrador desde su lanzamiento en 2024.

El subsidio de S/3.700 está dirigido a personas con discapacidad, adultos mayores de 60 años y desplazados por el terrorismo, con el objetivo de facilitar el acceso a una vivienda propia.

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Desde la puesta en marcha del beneficio hasta la fecha, se han desembolsado S/12.138.000. Además, el Bono Integrador se suma al Bono del Buen Pagador (BBP) del Crédito Mivivienda (CMV), lo que permite que los subsidios alcancen entre S/11.600 y S/31.500 para viviendas tradicionales, y entre S/18.000 y S/37.900 para viviendas sostenibles.

Bono Integrador: requisitos para acceder al beneficio

Para acceder al Bono Integrador, la ciudadanía debe cumplir con los requisitos establecidos para el Crédito Mivivienda y acreditar ingresos de hasta S/4.746 mediante una declaración jurada.

Asimismo, el beneficio está dirigido a adultos mayores o personas con discapacidad que cuenten con carné del Conadis, peruanos migrantes retornados con tarjeta emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores y personas desplazadas por el terrorismo con certificación otorgada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Subsidios del MVCS se complementan con el Bono del Buen Pagador

El Bono Integrador puede complementarse con el Bono del Buen Pagador del Crédito Mivivienda, con lo que se incrementa el apoyo económico para la adquisición de una vivienda.

En ese sentido, los subsidios oscilan entre S/11.600 y S/31.500 cuando se trata de una vivienda tradicional. En el caso de una vivienda sostenible, los montos pueden alcanzar entre S/18.000 y S/37.900, según informó el Ministerio de Vivienda.

Bono Integrador registra crecimiento sostenido desde 2024

El MVCS destacó que los desembolsos del Bono Integrador mantienen una tendencia de crecimiento desde su implementación. Entre abril y diciembre de 2024 se entregaron 692 bonos por S/2.353.000, equivalente al 7,4% de las colocaciones Mivivienda de ese año, cuando se otorgaron 9.347 créditos.

Durante 2025, las colocaciones ascendieron a 1.862 bonos por un total de S/6.642.000, lo que representó el 20% de las colocaciones Mivivienda, que sumaron 9.157 créditos. En tanto, entre enero y mayo de 2026 se otorgaron 873 Bonos Integradores por S/3.143.000, cifra equivalente al 23% de las colocaciones Mivivienda registradas en ese periodo, cuando se alcanzaron 3.837 créditos.

Además, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento señaló: “Seguimos trabajando para que cada familia peruana pueda acceder a una vivienda digna y adecuada, contribuyendo al desarrollo integral de las personas que más lo necesitan”, según indicó la propia entidad.