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Tiene 18 años, publicó sus investigaciones en Harvard, enseñó a fabricar cohetes con agua y botellas y estudiará en universidad top de EE.UU.

Alejandro Moquillaza, un joven peruano de 18 años, fue admitido en el Dartmouth College, prestigiosa universidad de la Ivy League de EE.UU., y destacó por su trayectoria en ingeniería STEM e investigación científica.

Con el apoyo de la Beca Cometa de Intercorp, este talentoso estudiante peruano será el primero en su familia en asistir a la universidad, donde se especializará en ingeniería aeroespacial.
Con el apoyo de la Beca Cometa de Intercorp, este talentoso estudiante peruano será el primero en su familia en asistir a la universidad, donde se especializará en ingeniería aeroespacial. | Foto: composición LR
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Alejandro Moquillaza, joven peruano de 18 años, fue admitido en el Dartmouth College, una de las universidades más prestigiosas de la Ivy League en Estados Unidos, tras una trayectoria marcada por la ingeniería STEM y la investigación científica. Su historia comenzó en Lima, pero desde los dos años se trasladó a Arequipa debido a una condición respiratoria que motivó recomendaciones médicas, ciudad en la que creció y desarrolló su etapa escolar.

El estudiante, formado en el colegio Innova Schools, encontró su verdadera vocación en la ingeniería a través de un concurso de cohetería que despertó su fascinación por la construcción y el uso de maquinaria especializada. A lo largo de su trayectoria, impulsó iniciativas educativas y proyectos de investigación que lo llevaron a escenarios internacionales como Australia, lo que consolidó un perfil académico fuertemente vinculado al desarrollo aeroespacial y la divulgación científica.

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De Innova Schools a la Harvard International Review: el camino de Alejandro Moquillaza en la investigación aeroespacial y la creación de Yashihuasi

Cuando Alejandro Moquillaza cursaba su etapa escolar, un profesor lo motivó a participar en competencias relacionadas con ciencia aplicada. Allí comenzó su fascinación por la ingeniería, en una experiencia en la que descubrió su interés por el diseño y la construcción de dispositivos aeroespaciales. Con esa misma pasión, fundó Yashihuasi, una iniciativa social con la que enseñó a aproximadamente 100 niños de Arequipa a construir y lanzar cohetes con botellas recicladas y agua.

Su trabajo en investigación científica alcanzó visibilidad internacional y logró publicar un estudio sobre el potencial del litio peruano en aplicaciones aeroespaciales en la prestigiosa Harvard International Review —revista de política global y relaciones internacionales de la Universidad de Harvard—, donde obtuvo una medalla de plata. Además, consolidó su perfil académico al presentar sus hallazgos en el International Astronautical Congress, realizado en Sídney.

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Peruano, Harvard, Beca Cometa, Estados Unidos, universidades de estados unidos

Alejandro Moquillaza fue admitido en el Dartmouth College, una de las universidades más prestigiosas de la Ivy League en Estados Unidos.

Preparación académica y beca completa: el ingreso de Alejandro Moquillaza a Dartmouth College de Estados Unidos

Alejandro completará sus estudios en Dartmouth College con el respaldo económico de la Beca Cometa de Intercorp, tras haber participado también en su programa de preparación Cometa Camp. Este beneficio cubre el costo total de la carrera, además de los gastos de manutención y traslado a Estados Unidos en los próximos meses. Con este paso, el joven se convertirá en el primer miembro de su familia en ir a la universidad, donde planea especializarse en ingeniería aeroespacial y desarrollar proyectos que impulsen la educación STEM en el Perú.

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