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Líneas 3 y 4 del Metro de Lima avanzan: MTC pone en marcha nueva etapa para acelerar los esperados sistemas de transporte

Este acuerdo, a cargo de la Autoridad de Transporte Urbano, busca impulsar proyectos que beneficiarán a más de 7 millones de habitantes con un moderno sistema de transporte masivo.

El MTC avanza en el proceso de implementación de las Líneas 3 y 4
El MTC avanza en el proceso de implementación de las Líneas 3 y 4 | Composición LR
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El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), suscribió un convenio de colaboración con ProInversión para iniciar formalmente la fase de formulación de los proyectos de las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima y Callao. La iniciativa busca acelerar el desarrollo de estas obras, que beneficiarán a más de 7 millones de habitantes con un sistema de transporte masivo moderno y una reducción significativa de los tiempos de viaje.

La firma del convenio se realizó durante una ceremonia encabezada por el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barrera, junto con el presidente ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio Castro, y el presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández. El acuerdo establece mecanismos de cooperación técnica, financiera y de gestión para impulsar ambas líneas bajo el modelo de Asociaciones Público-Privadas (APP).

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Inicio de una nueva etapa

Con este paso se inicia el desarrollo de estudios técnicos especializados y de las actividades preparatorias necesarias para ejecutar los proyectos. Entre las acciones previstas figuran la elaboración de los insumos para el Informe de Evaluación de las APP, la identificación de los principales desafíos técnicos y la definición de una estrategia para la gestión de predios e interferencias antes del inicio de las obras.

El titular del MTC destacó que la suscripción del convenio representa una decisión de Estado para acelerar la construcción de una red de transporte que transformará la movilidad en Lima y Callao.

"Lo que estamos suscribiendo trasciende la firma de un convenio: representa una decisión de Estado para acelerar la construcción de una red de transporte masivo que transformará la vida de millones de peruanos. Esta coordinación temprana permitirá reducir riesgos, optimizar recursos y acelerar la ejecución de proyectos que el país espera desde hace muchos años", señaló el ministro Aldo Prieto Barrera.

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Líneas 3 y 4 del Metro de Lima buscan reducir tiempos de viaje

Según informó el MTC, la coordinación entre la ATU y ProInversión permitirá optimizar la planificación de ambos megaproyectos, considerados estratégicos para mejorar la conectividad en la capital y el Callao.

Las futuras Líneas 3 y 4 del Metro de Lima forman parte del plan para ampliar la red de transporte ferroviario de la ciudad y atender la creciente demanda de movilidad. El Gobierno sostiene que estas obras contribuirán a incrementar la competitividad, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y promover un desarrollo urbano más sostenible.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones indicó que continuará trabajando de manera articulada con las entidades involucradas para garantizar el avance técnico de los proyectos y sentar las bases para su futura puesta en marcha. Con ello, se busca consolidar una red de transporte masivo que integre a Lima y Callao y responda a las necesidades de millones de usuarios durante las próximas décadas.

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