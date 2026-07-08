Niños pianistas peruanos triunfan en EE.UU.: ocupan primeros puestos, ganan beca y reconocimientos internacionales

Delegación de pianistas peruanos destaca en competencia internacional en Estados Unidos | Foto: difusión

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Una delegación de niños y jóvenes pianistas peruanos sobresalió en el Carmel Klavier International Piano Competition, realizado en Carmel, Indiana (Estados Unidos), donde obtuvo cuatro primeros puestos, 20 reconocimientos internacionales, una beca de estudios y el Jury Recognition Award.

Los estudiantes, pertenecientes a la Universidad Nacional de Música y al Andrea Arévalo Piano Studio, representaron al Perú frente a participantes de cinco países y 12 estados de Estados Unidos.

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Entre los resultados más destacados figura Brandon Rabanal (18 años), quien consiguió el primer puesto en la categoría Modern & Beyond y una beca de estudios otorgada por Indiana Wesleyan University.

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Adrián Espinoza (13 años) también tuvo una destacada participación al obtener el primer lugar en la categoría Solo, el primer puesto en Dueto junto a Emma Shepherd y el Jury Recognition Award, reconocimiento otorgado por el jurado del certamen.

Asimismo, Emma Shepherd alcanzó el primer puesto en Dueto y otros reconocimientos en las categorías Modern & Beyond, Ensamble y Mención Honrosa. Otros representantes peruanos, como Agustín Flores, Sofía Bringas, Leonardo Jáuregui, Eduardo Llanos, Diego Puquio, Camila Martínez, Dalessandro Centeno y Esteban Gálvez, recibieron premios en distintas categorías.

Perú destacó ante jurado internacional

El concurso contó con un jurado integrado por reconocidos músicos como Olga Kern, ganadora del Concurso Internacional Van Cliburn; Kate Liu, laureada del Concurso Internacional Fryderyk Chopin, además de Drew Petersen, Lucille Chung y Matthew Gianforte.

Los estudiantes fueron preparados por la pianista peruana Andrea Arévalo Cuéllar, docente de la Universidad Nacional de Música y especialista en interpretación y pedagogía del piano. Su formación incluye estudios y participaciones en festivales internacionales realizados en países como Estados Unidos, Polonia, España, Brasil y Hungría.

Los resultados obtenidos en el certamen posicionan a la delegación peruana entre las más destacadas de esta edición y reflejan el crecimiento de la formación pianística nacional en escenarios internacionales.