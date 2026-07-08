Familia de Sebastián Tomás Peláez, de 25 años, denuncia abuso policial tras su fallecimiento durante una intervención en Carabayllo. Demandaron una investigación sobre las circunstancias de su muerte. | La República | Elvis Cairo

Familia de Sebastián Tomás Peláez, de 25 años, denuncia abuso policial tras su fallecimiento durante una intervención en Carabayllo. Demandaron una investigación sobre las circunstancias de su muerte. | La República | Elvis Cairo

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Los familiares de Sebastián Tomás Peláez Reyes, de 25 años, denunciaron un presunto abuso policial luego de que el joven falleciera tras haber sido intervenido por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) en el distrito de Carabayllo. La familia sostiene que fue detenido la madrugada del último domingo y que recién dos días después recibió la noticia de su muerte, por lo que exige una investigación para determinar las circunstancias del caso.

Según relató Heydi Peláez, hermana de la víctima, Sebastián se encontraba con un grupo de amigos consumiendo bebidas alcohólicas tras asistir a un evento de galleros cuando, alrededor de las 5.00 a. m. del domingo, fueron perseguidos por efectivos policiales. De acuerdo con su versión, durante la intervención se habrían realizado disparos y uno de los proyectiles habría impactado en la pierna del joven.

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Sin embargo, la versión de la PNP señala que Peláez y otro intervenido fueron detenidos por su presunta participación en el asalto a una pareja con armas de fuego cerca del cementerio San Pedro, hecho que originó una persecución policial en Carabayllo.

Familia denuncia irregularidades durante la detención

Los familiares indicaron que, tras la intervención, Sebastián fue llevado inicialmente al hospital de Puente Piedra, donde —según afirman— únicamente le limpiaron las heridas antes de ser trasladado a una dependencia policial.

"Mi hermano llegó acá y lo vi golpeado. Luego se lo llevaron a la comisaría. Iba a ser trasladado a la que está en la avenida España y justo cuando estaban en el patrullero le pedí al policía que le entregara dos bebidas rehidratantes para él y su amigo", contó su hermana.

Desde ese momento, la familia asegura que perdió contacto con el joven. Según explicaron, ambos detenidos debían ser trasladados a una sede policial en Izaguirre durante la noche, pero solo llegó uno de ellos.

"En Izaguirre les dijeron que tenían que recibirlos a ambos, pero solo estaba su amigo. Decían que mi hermano estaba en el hospital, pero no estaba acá. Recién ingresó hoy a las 7 de la mañana, pero ya llegó cadáver. ¿Dónde estuvo mi hermano durante esas siete horas?", cuestionó la hermana de la víctima.

Los familiares sostienen que Sebastián habría sido víctima de maltratos durante el tiempo que permaneció bajo custodia policial y solicitaron la intervención del Ministerio Público para esclarecer lo ocurrido.

PNP sostiene que se investigará la causa del fallecimiento

El director de Investigación Criminal (Dirincri), el general PNP Víctor Revoredo, informó que Sebastián Peláez y su acompañante permanecían detenidos por los presuntos delitos que se les imputaban y que ambos registraban antecedentes policiales.

El oficial explicó que durante las últimas horas se realizaron diligencias junto con la Depincri de Carabayllo y la defensa de los detenidos para concretar el traslado.

Asimismo, señaló que la causa de la muerte aún deberá ser determinada por las investigaciones correspondientes.

"Uno sabe que el cuerpo de una persona puede desvanecerse en cualquier momento y es lo que habría pasado con esta persona. De todas maneras se harán las investigaciones correspondientes para poder determinar la causa de su fallecimiento", declaró Revoredo.

Hasta el cierre de esta nota, los familiares permanecían a la espera de la llegada del Ministerio Público para autorizar el traslado del cuerpo a la Morgue Central de Lima, donde se realizará la necropsia que permitirá establecer las causas del deceso.