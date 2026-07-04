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Emigró de Venezuela siendo farmacéutica y hoy brilla en EE.UU. diseñando para famosos artistas: reconocida por la Casa Blanca

Oli García partió de Venezuela en 2015. Con clientes como Maluma y Natti Natasha, su negocio ha crecido de forma exponencial.

La historia de Oli García refleja la resiliencia de la diáspora hispana, logrando reconocimiento institucional, incluyendo una distinción en la Casa Blanca por su labor emprendedora en Florida.
La historia de Oli García refleja la resiliencia de la diáspora hispana, logrando reconocimiento institucional, incluyendo una distinción en la Casa Blanca por su labor emprendedora en Florida. | Composición LR/AFP/Caramelos Design
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Una farmacéutica de Venezuela captó la atención de la comunidad latina en Estados Unidos tras transformar su realidad en una historia de reinvención comercial. Su trayectoria, que pasó de la incertidumbre laboral en su país de origen a la fundación de una empresa de diseño personalizado en Florida, refleja el impacto de la diáspora hispana. En una entrevista exclusiva con Telemundo, la protagonista relató cómo levantó un proyecto en un mercado altamente competitivo, lo que demuestra la resiliencia del emprendimiento migrante.

Ese testimonio se enmarca en el auge de iniciativas lideradas por extranjeros que hallaron en la nación norteamericana el escenario ideal para rehacer sus vidas. El impacto de su labor trascendió los negocios tradicionales, obteniendo un reconocimiento dentro de círculos institucionales de alto nivel que incluye una distinción vinculada a la Casa Blanca. De este modo, la iniciativa privada se convierte en un símbolo de superación y liderazgo dentro del entorno actual.

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¿Cómo logró la venezolana Oli García triunfar con su emprendimiento en Florida?

Oli García dejó Venezuela en 2015 junto a sus seres queridos debido a la crisis financiera y al desabastecimiento de fármacos. Aunque en su tierra natal ejercía como visitadora médica en el sector farmacéutico, la mudanza la obligó a empezar de cero en un entorno ajeno. En su charla con Telemundo, recordó que la transformación fue drástica: "Nos quedamos sin trabajo (…) dijimos, ¿qué vamos a hacer?", confesó sobre el inicio de su integración.

Oli García y su esposo optaron por innovar en el sector de la confección a medida: así nace la marca Caramelos Design. Foto: Caramelos Design/Facebook

Oli García y su esposo optaron por innovar en el sector de la confección a medida: así nace la marca Caramelos Design. Foto: Caramelos Design/Facebook

Ya instalada en Florida con su cónyuge, la profesional optó por innovar en el sector de la confección a medida. Ambos crearon la marca Caramelos Design, un negocio enfocado en la producción de indumentaria laboral, objetos corporativos y recuerdos impresos, como recipientes o vasos. La fundadora señaló que la iniciativa surgió por subsistencia, pero logró consolidarse como un sustento financiero sólido dentro de un nicho comercial muy reñido.

Oli García, quien dejó Venezuela en 2015, superó la crisis y reinventó su carrera en un entorno competitivo. Foto: Caramelos Design/Facebook

Oli García, quien dejó Venezuela en 2015, superó la crisis y reinventó su carrera en un entorno competitivo. Foto: Caramelos Design/Facebook

Al dirigirse a la población hispana local, la empresaria recalcó el valor de la constancia y la capacitación. “Hay que demostrar que somos un aporte gigante a este país”, manifestó en la conversación, donde ponderó la relevancia de evaluar diversas vías jurídicas y laborales para progresar en Norteamérica. Asimismo, sostuvo que el triunfo requiere rectitud desde el inicio y total disposición hacia los nuevos retos.

Oli García recibió una distinción oficial en la Casa Blanca junto a líderes hispanos influyentes. Foto: Caramelos Design/Facebook

Oli García recibió una distinción oficial en la Casa Blanca junto a líderes hispanos influyentes. Foto: Caramelos Design/Facebook

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¿Cómo logró Oli García captar la atención de la Casa Blanca y de artistas internacionales en Florida?

El negocio de García experimentó una notable expansión en el mercado de la personalización textil y corporativa en Florida. Durante su aparición en Telemundo, la empresaria detalló que el progreso comercial surgió tras identificar nichos estratégicos, como uniformes y artículos promocionales, una visión que incrementó de forma considerable su cartera de clientes.

La marca de Oli García se ha consolidado como un ejemplo de resiliencia y éxito en el mercado estadounidense. Foto: Caramelos Design/Facebook

La marca de Oli García se ha consolidado como un ejemplo de resiliencia y éxito en el mercado estadounidense. Foto: Caramelos Design/Facebook

Con el tiempo, la firma captó el interés de celebridades del entretenimiento musical latino. Entre las colaboraciones más destacadas figuran proyectos vinculados a estrellas como Maluma y Natti Natasha, además de aportes en cadenas audiovisuales. Esa participación consolidó la reputación del proyecto dentro del sector creativo.

La empresa ha atraído la atención de figuras como Maluma y Natti Natasha, además de recibir un reconocimiento en la Casa Blanca. Foto: Caramelos Design/Facebook

La empresa ha atraído la atención de figuras como Maluma y Natti Natasha, además de recibir un reconocimiento en la Casa Blanca. Foto: Caramelos Design/Facebook

El mayor hito de su trayectoria ocurrió al recibir una distinción oficial en la Casa Blanca junto a líderes hispanos influyentes. La selección derivó de una rigurosa postulación entre múltiples candidatos, un hecho sobre el cual la protagonista declaró: "Es un honor dentro de mi camino como emprendedora migrante". Este logro ratificó su condición de referente de superación en Estados Unidos.

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