La familia perfecta, por Las Tejedoras

“Mientras en lugares como Tennessee se impulsa oficialmente el Mes de la Familia, en el Perú seguimos avanzando en la misma dirección”, así publica en redes la congresista Milagros Aguayo, junto con la foto de Bill Lee, gobernador del estado que impulsó una directiva que obliga a los funcionarios de salud de niños con enfermedades terminales a reportar el estatus migratorio de sus familias al ICE.



El 19 de junio, con votos de Renovación, Fuerza Popular, APP y Perú Libre, entre otros, se aprobó la ley 13156 para reemplazar el domingo de la familia en septiembre por todo junio. El enfoque es la familia 'natural', que asumen compuesta por un padre y una madre. ¿Ignora el Congreso que el 30,3% de las familias en el Perú son monoparentales y que dos de cada 10 niños son criados por parientes que no son sus progenitores, según el INEI? ¿Desconoce el enorme valor de esos cuidadores?



La verdadera intención de esta ley es opacar el Día del Orgullo LGTBI+. Es la lógica de un Congreso que nunca legisló para el Perú real, en el que 8% de la población reconoce una orientación sexual diferente de la heterosexual, según una encuesta de Ipsos del 2019; son 1 millón 700 mil personas que también aman y cuidan a sus parejas, sobrinos o parientes. Otra ley inútil que no ayudará a las madres que migran para ganarse la vida y dejan a sus hijos con quien pueden, ni a los niños abandonados por irresponsabilidad o violencia.

El hogar se compone de afecto, seguridad y cuidado de calidad. La familia 'natural' no es garantía de bienestar. Pregunten a los 1.541 huérfanos de feminicidio que este miércoles reciben una pequeña pensión del Estado, muchos de los cuales tenían un papá y una mamá presentes. Esos feminicidios son ahora el siguiente objetivo por derribar con otra de las leyes de Jáuregui y su agenda fundamentalista para la próxima legislatura.



Hoy teje: Natalia Manso Álvarez, experta en responsabilidad social, profesora y empresaria.