Más de 360 mil celulares serán bloqueados por OSIPTEL antes de Fiestas Patrias: revisa si tu equipo está en riesgo

El bloqueo progresivo busca limitar la circulación de celulares de dudosa procedencia. En esta fase, se desconectarán equipos en tres jornadas hasta el 21 de julio de 2026. | Foto: composición LR

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El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) inició un nuevo proceso de bloqueo de celulares en Perú desde el martes 7 de julio de 2026, con una primera fase que contempla la desconexión de 360 mil equipos móviles. La medida se aplica a dispositivos que no aparecen en la lista blanca del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg) y que están asociados a usuarios reincidentes en el uso de IMEI alterados.

El bloqueo se realizará de manera progresiva durante julio y busca reducir la circulación de celulares vinculados a actividades irregulares. En esta etapa, OSIPTEL programó tres jornadas de desconexión: la primera se ejecutó con 120 mil equipos, mientras que las siguientes están previstas para el 14 y 21 de julio con igual cantidad de dispositivos. Desde enero de 2026 hasta la fecha, los equipos bloqueados superan los 2 millones, mientras que desde abril de 2025 la cifra acumulada supera los 4,6 millones.

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OSIPTEL inicia bloqueo de celulares con IMEI alterado y equipos no registrados en Renteseg

La medida implementada por OSIPTEL tiene como finalidad impedir que celulares reportados en los sistemas de control continúen operando en las redes móviles nacionales. Los equipos incluidos en este proceso son aquellos que no cuentan con registro en la lista blanca del Renteseg y que fueron utilizados por personas previamente relacionadas con dispositivos cuyo código IMEI fue modificado.

A través de este mecanismo, el organismo regulador busca limitar la comercialización de celulares obtenidos mediante actividades ilícitas y dificultar su reventa en el mercado informal. El procedimiento se ejecuta en coordinación con las empresas operadoras, que reciben la orden de bloqueo y deben comunicar la medida a los involucrados.

Las compañías telefónicas cuentan con un plazo máximo de dos días hábiles para enviar mensajes de texto a los abonados cuyos equipos serán desconectados. En la comunicación se informa sobre el bloqueo próximo y las acciones que puede realizar el usuario para regularizar la situación del dispositivo.

Los usuarios pueden verificar si sus dispositivos serán bloqueados consultando su IMEI y revisando su estado en el sistema de Renteseg. Se recomienda evitar la compra de equipos en canales no oficiales para prevenir problemas futuros.

Cómo verificar si un celular será bloqueado y qué hacer para evitar la desconexión

Las personas pueden revisar el estado de sus equipos y confirmar si cumplen con las condiciones necesarias para mantenerse activos en las redes móviles. Para evitar inconvenientes, OSIPTEL recomienda comprobar la situación del celular antes de adquirirlo, especialmente cuando la compra se realiza mediante canales no oficiales.

Para verificar el estado del equipo, se deben seguir estos pasos:

Consultar el IMEI del celular para conocer su identificación única. Este código puede encontrarse marcando *#06# en el dispositivo o revisando la información del equipo.

en el dispositivo o revisando la información del equipo. Ingresar al sistema de consulta habilitado por Renteseg para revisar si el celular figura dentro de los registros permitidos.

Si el equipo fue comprado en Perú y no aparece registrado, solicitar a la empresa vendedora que gestione su incorporación en la lista blanca del Renteseg.

Si el celular fue adquirido en otro país para uso personal, acudir a la empresa operadora para realizar el trámite de inclusión del dispositivo.

Evitar comprar equipos en establecimientos o canales informales que no puedan acreditar el origen y registro del celular.

Como parte del proceso de información pública, el portal del Renteseg incorporó herramientas digitales que permiten conocer la cantidad de bloqueos realizados por mes y año. Además, se puede acceder a un mapa con datos regionales sobre la aplicación de esta medida en el país.

OSIPTEL señaló que el bloqueo está dirigido únicamente a equipos relacionados con irregularidades y recordó que el objetivo del sistema es fortalecer la seguridad en el uso de dispositivos móviles, proteger a los usuarios y reducir el comercio de celulares robados.