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Política

Renovación Popular busca presidir comisiones de Defensa, Vivienda, Justicia y Educación

El diputado electo por Renovación Popular, Frank Krklec, señaló que la bancada evalúa postular a Norma Yarrow para integrar la Mesa Directiva de la Cámara Baja.

Renovación Popular busca presidir comisiones de Defensa, Vivienda, Justicia y Educación.
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"Hemos tenido una reunión de bancada donde hemos expresado interés por diferentes comisiones entre ellas Defensa, Vivienda, Justicia y DDHH y Educación", sostuvo Frank Krklec, diputado electo por Renovación Popular, durante una entrevista en Canal N.

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En esa línea, Krklec señaló que al interior del grupo político todavía se encuentran evaluando cuáles serán las comisiones que considerarán prioritarias. Además, indicó que buscan reunirse con la lideresa de Fuerza Popular. "Imagino que será pronto, esta semana o la siguiente máximo".

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Para la Cámara de Diputados, Krklec indicó que la legisladora Norma Yarrow se perfila para integrar la lista de candidatos que se someterá a votación el próximo 26 de julio. Sin embargo, al ser consultado sobre si Yarrow suena para ocupar la presidencia de dicha cámara, Krklec precisó "aún no se determina en qué posición iría".

Sobre los pedidos de facultades del Ejecutivo

Respecto a las facultades que el gobierno central planea solicitar al Parlamento en materia de seguridad ciudadana y prevención del fenómeno de El Niño, el portavoz descartó adelantar un voto de confianza o una posición de la bancada sin contar previamente con los sustentos técnicos de las propuestas del Ejecutivo.

"Sería irresponsable responderte sin saber cuáles son las facultades que van a pedir. El Ejecutivo tiene que enviar sus solicitudes de facultades delegadas y estas tienen que ser evaluadas en las comisiones especializadas", afirmó Krklec.

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