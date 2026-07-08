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Papa León XIV ya renovó su DNI electrónico y podría recogerlo durante su visita al Perú en noviembre

La jefa del Reniec detalló que una campaña facilitó servicios de identificación a peruanos en Italia. El documento del Sumo Pontífice fue emitido y su entrega se coordinará para coincidir con su visita al país, del que también posee la nacionalidad.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que el Papa León XIV renovó su Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico para recogerlo en su visita a Perú en noviembre.
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que el Papa León XIV renovó su Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico para recogerlo en su visita a Perú en noviembre. | composición LR
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El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que el Papa León XIV ya renovó su Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico y que podría recogerlo personalmente durante la visita que realizará al Perú, prevista para noviembre de este año.

La jefa del Reniec, Carmen Velarde, explicó que el trámite se realizó gracias a la campaña Identificación sin Fronteras, desarrollada en coordinación con la Cancillería, que permitió llevar los servicios de documentación a peruanos residentes en Italia, incluyendo al Sumo Pontífice en el Vaticano.

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"El papa ya renovó el DNI. Nosotros hicimos un trabajo muy bonito con Relaciones Exteriores, nos fuimos a documentar a los peruanos al extranjero y si muchos de ellos han podido votar ha sido porque han tenido documento de identidad electrónico que el Reniec les ha dado", declaró Velarde a Exitosa.

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Papa León XIV recogería su DNI durante su visita al Perú

La titular del Reniec precisó que el DNI electrónico ya fue emitido y que únicamente está pendiente su entrega, la cual podría realizarse durante la visita oficial del Santo Padre al país, prevista para la primera semana de noviembre.

"Apoyamos a Relaciones Exteriores y el equipo que estuvo en Roma se acercó al Vaticano, donde el papa, para hacerle su trámite de DNI. Así que el papa ya tiene su DNI electrónico, él va a venir a recogerlo y a bendecir al Perú", señaló.

Aunque todavía no existe una fecha confirmada para la entrega del documento, el organismo indicó que la logística será coordinada conforme se acerque la visita del líder de la Iglesia católica.

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Campaña de identificación llegó al Vaticano

La renovación del documento fue posible mediante la campaña Identificación sin Fronteras, impulsada por el Reniec y la Cancillería para facilitar la identificación de ciudadanos peruanos residentes en el extranjero.

Como parte de esta iniciativa, registradores viajaron a Roma y posteriormente a Milán para atender a la comunidad peruana, con servicios como la renovación del DNI electrónico y otros trámites registrales.

De concretarse la entrega del documento durante la visita del Papa, el acto tendría un carácter simbólico al reafirmar el vínculo del pontífice con el país, del que también posee la nacionalidad peruana.

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