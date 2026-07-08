Alerta en Ica por la muerte inusual de lobos marinos en dos áreas naturales protegidas: Minam y Sernanp activan vigilancia

El Ministerio del Ambiente coordina esfuerzos con entidades como Sernanp y Senasa para evaluar la situación. Especialistas investigan las condiciones de los ejemplares encontrados y recopilan información técnica. | Foto: composición LR

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La aparición de varios lobos marinos muertos en dos áreas naturales protegidas de la región Ica llevó a las autoridades ambientales a reforzar las acciones de vigilancia y seguimiento para determinar qué originó este hecho. Los reportes corresponden a las islas Chincha y la isla San Gallán, donde especialistas realizan inspecciones para recopilar información técnica sobre los ejemplares encontrados.

Frente a esta situación, el Ministerio del Ambiente (Minam) informó que el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) activó sus protocolos de monitoreo en coordinación con otras instituciones públicas. Mientras continúan las evaluaciones sanitarias y de campo, las autoridades también exhortaron a la población a evitar cualquier contacto con animales marinos muertos o que presenten signos de enfermedad.

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Sernanp intensifica el monitoreo en las islas Chincha y San Gallán tras el hallazgo de lobos marinos muertos

Los equipos del Sernanp desarrollan labores de inspección en las islas Chincha, ubicadas dentro de la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, así como en la isla San Gallán, perteneciente a la Reserva Nacional de Paracas. En ambos sectores se busca documentar las condiciones en las que fueron encontrados los ejemplares y reunir información que facilite establecer las causas de esta mortalidad inusual.

Como parte del trabajo, especialistas verifican las características de cada hallazgo y evalúan distintos factores presentes en las zonas donde se registraron los casos. El Minam precisó que estas acciones forman parte del protocolo establecido para este tipo de eventos y que los resultados serán informados conforme avancen las investigaciones.

Sernanp intensifica el monitoreo en las islas Chincha y San Gallán tras el hallazgo de lobos marinos muertos.

Minam recomienda evitar el contacto con animales marinos muertos mientras continúan las investigaciones

El Ministerio del Ambiente señaló que las labores se realizan de manera articulada con el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y el Ministerio de Salud (Minsa). Estas entidades participarán en las evaluaciones y diagnósticos que permitan identificar el origen de las muertes y definir las medidas que correspondan.

Como medida preventiva, las autoridades pidieron a la ciudadanía no acercarse, manipular ni trasladar animales marinos muertos o enfermos que puedan encontrarse en playas o zonas costeras. Asimismo, recomendaron comunicar de inmediato cualquier nuevo hallazgo a las entidades competentes para facilitar una intervención oportuna y mantener el monitoreo permanente en las áreas naturales protegidas de la región Ica.