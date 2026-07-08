Es falso que Roberto Sánchez haya comprado carteras Louis Vuitton para él y su familia en reconocido centro comercial

LO FALSO:

Roberto Sánchez ha sido captado recientemente con sus hijas luego de comprarles carteras Louis Vuitton en un reconocido centro comercial.

LO VERDADERO:

El excandidato presidencial, a través de sus redes sociales, indicó que en la actualidad sus dos hijas tienen 9 y 3 años de edad, y que no mantiene ningún vínculo con las jóvenes que aparecen en la fotografía cerca de él.

El último 6 de julio, durante dos programas de un mismo medio televisivo, se cuestionó al excandidato presidencial Roberto Sánchez por haber sido captado, aparentemente, luego de comprar carteras de la marca Louis Vuitton en el Jockey Plaza para él y su familia. Extractos de la nota y distintos montajes fueron replicados por usuarios en redes sociales poco después.

Ediciones asociadas a la falsa noticia. Fotos: Facebook | Composición: LR

Descripciones asociadas a la falsa noticia. Fotos: Facebook | Composición: LR

A pesar de lo indicado en los medios y en las publicaciones de usuarios de redes sociales, no se han presentado imágenes adicionales, comprobantes de pago u otros elementos que permitan corroborar la afirmación; solo se repite la fotografía principal.

Fotografía difundida en los informes y luego en redes sociales. Foto: Facebook

En la narrativa se asegura que las jóvenes que se encuentran a su costado son sus hijas, pero, en realidad, Sánchez no es padre de unas jóvenes, sino de unas niñas. Esto puede corroborarse al observar una de las apariciones más recientes de ambas frente a los medios, el pasado 7 de junio, cuando Sánchez realizó un desayuno electoral familiar en Huaral, justo antes de acercarse a las urnas para emitir su voto.

Hijas de Roberto Sánchez. Fotos: Andina | Composición: LR

Ante los cuestionamientos, el político se pronunció en su cuenta de X: "Solo tengo 2 hijas pequeñas: la mayor de 9 años y la menor de 3 años. En esa imagen estoy solo con mi hija, a quien tomo del hombro... Las señoritas a las que alude el ‘recurrente difamador’ son personas también haciendo cola y no tengo absoluto vínculo con las mismas". Añadió que se encontraba con una de ellas esperando su turno para comprar postres en una de las tiendas del centro comercial.

Respuesta de Roberto Sánchez vía X. Foto: Roberto Sánchez - X

Conclusión

En síntesis, tanto en un programa de televisión como en redes sociales se difundió la versión de que Roberto Sánchez habría sido captado en un centro comercial luego de comprar carteras Louis Vuitton junto a sus supuestas hijas, y se mostró como prueba solo una fotografía. Sin embargo, Sánchez se pronunció sobre el caso y negó dicha versión: aseguró que solo estaba acompañado por una de sus dos menores hijas y que el par de personas que aparece en las imágenes no tiene ningún vínculo con él.