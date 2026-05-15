HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga
Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga     Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga     Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga     
EN VIVO

Renovación Popular acepta los resultados de elecciones 2026 | Sin Guion con Rosa María Palacios

Sociedad

¿Tienes residuos celulares, cables o laptops viejas en casa? Minam lanza Reciclatón Móvil en Lima para desecharlos sin riesgo

Esta iniciativa, en el marco del Día Mundial del Reciclaje, busca recolectar residuos sólidos y electrónicos en colegios, universidades y espacios públicos, promoviendo la economía circular en la ciudad.

La campaña Reciclatón Móvil culminará el 17 de mayo.
La campaña Reciclatón Móvil culminará el 17 de mayo. | Foto: Difusión
Escuchar
Resumen
Compartir

El Ministerio del Ambiente (Minam) realizará desde este 15 de mayo la campaña itinerante Reciclatón Móvil en distintos distritos de Lima Metropolitana, con el objetivo de promover el reciclaje, la valorización de residuos y la educación ambiental entre la ciudadanía. La iniciativa se desarrollará en el marco del Día Mundial del Reciclaje, que se conmemora el 17 de este mes, y forma parte de la campaña nacional “Recicla Ya”.

Durante la jornada, promotores ambientales y unidades móviles recorrerán espacios públicos, colegios y universidades para recolectar residuos sólidos aprovechables y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), como celulares, cables, laptops y otros equipos en desuso. La actividad contará con el apoyo de gobiernos locales y recicladores formalizados para fortalecer la adecuada segregación de residuos y fomentar la economía circular.

TE RECOMENDAMOS

FISCALÍA PIDE 5 AÑOS DE PRISIÓN PARA ROBERTO SÁNCHEZ | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Minam impulsa inversiones ambientales por más de S/450 millones, ¿Qué regiones se beneficiarán?

lr.pe

¿En qué distritos de Lima Metropolitana se realizará el Reciclatón Móvil?

La Reciclatón Móvil iniciará el viernes 15 de mayo en el colegio William Fulbright, ubicado en Independencia. Ese mismo día, las actividades continuarán en el supermercado Metro de la avenida Izaguirre, donde habrá acciones de sensibilización y puntos de acopio para que la ciudadanía pueda entregar materiales reciclables y aparatos electrónicos fuera de uso.

El sábado 16 de mayo, la campaña llegará a la plaza municipal de Los Olivos, así como a la Universidad Continental, la Universidad de Ciencias y Humanidades (UCH), la Universidad César Vallejo (UCV) y la Plaza Cívica de Pro. En estos espacios se buscará incentivar la participación de estudiantes, vecinos y familias interesadas en contribuir con el manejo responsable de residuos.

PUEDES VER: Lima, la ciudad con menos árboles de Sudamérica: casi cinco veces menos áreas verdes de lo que necesita

lr.pe

Reciclatón Móvil busca impulsar el reciclaje y la economía circular

La jornada culminará el domingo 17 de mayo en el parque El Carmen, en Pueblo Libre, donde se realizará una entrega simbólica de los residuos recolectados durante los tres días de campaña. Parte del material valorizable será destinado a la Asociación de Ayuda al Niño Quemado (Aniquem) mediante el apoyo de las empresas Almi y Ambipar, encargadas del recojo y acopio.

Según información del Minam, actualmente la tasa de reciclaje en el país alcanza solo el 2,1% del total de residuos generados, aunque el potencial de aprovechamiento llega al 78%. Frente a este escenario, el sector Ambiente indicó que continúa fortaleciendo el trabajo coordinado con los gobiernos locales para promover una mayor valorización de residuos y consolidar una ciudadanía más comprometida con el cuidado ambiental.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
La extensa avenida de Lima Norte, que recorre 24 kilómetros y conecta 6 populosos distritos, se posiciona como la arteria más transitada de la capital

La extensa avenida de Lima Norte, que recorre 24 kilómetros y conecta 6 populosos distritos, se posiciona como la arteria más transitada de la capital

LEER MÁS
El tren que atraviesa 69 túneles y 58 puentes para subir a la estación más alta de Sudamérica, a casi 5.000 metros en los Andes

El tren que atraviesa 69 túneles y 58 puentes para subir a la estación más alta de Sudamérica, a casi 5.000 metros en los Andes

LEER MÁS
Corte de agua este 15 y 16 de mayo en Lima: horarios y distritos afectados por Sedapal

Corte de agua este 15 y 16 de mayo en Lima: horarios y distritos afectados por Sedapal

LEER MÁS
No más largas esperas: las líneas 3, 4 y 7 del metro que reducirán hasta dos horas los tiempos de viaje en Lima y Callao

No más largas esperas: las líneas 3, 4 y 7 del metro que reducirán hasta dos horas los tiempos de viaje en Lima y Callao

LEER MÁS
Estudiantes de la PUCP continúan con protesta tras el anuncio de nueva escala de pensiones

Estudiantes de la PUCP continúan con protesta tras el anuncio de nueva escala de pensiones

LEER MÁS
Así luce el nuevo carné universitario 2026 dedicado al Papa León XIV: precio, trámite y cuándo lo entregará Sunedu

Así luce el nuevo carné universitario 2026 dedicado al Papa León XIV: precio, trámite y cuándo lo entregará Sunedu

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Indecopi sanciona a Interbank con más de S/19.000 por entregar tarjeta de crédito sin autorización

Indecopi sanciona a Interbank con más de S/19.000 por entregar tarjeta de crédito sin autorización

LEER MÁS
Toma de San Marcos HOY EN VIVO: últimas noticias, situación de los estudiantes, rechazo a la reelección de la rectora Jerí Ramón y más

Toma de San Marcos HOY EN VIVO: últimas noticias, situación de los estudiantes, rechazo a la reelección de la rectora Jerí Ramón y más

LEER MÁS
Municipalidad de Miraflores cierra parcialmente una de sus principales vías por obras de renovación este 13 de mayo

Municipalidad de Miraflores cierra parcialmente una de sus principales vías por obras de renovación este 13 de mayo

LEER MÁS
MTPE realizará convocatoria laboral para adultos mayores con más de 90 vacantes en Jesús María este 14 de mayo

MTPE realizará convocatoria laboral para adultos mayores con más de 90 vacantes en Jesús María este 14 de mayo

LEER MÁS
Anuncian paro nacional de transportistas si Gobierno no aprueba subsidios por alza de combustibles

Anuncian paro nacional de transportistas si Gobierno no aprueba subsidios por alza de combustibles

LEER MÁS
Corte de luz en Lima del 14 al 16 de mayo: consulta horarios y distritos afectados, según Pluz Energía

Corte de luz en Lima del 14 al 16 de mayo: consulta horarios y distritos afectados, según Pluz Energía

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025