¿Tienes residuos celulares, cables o laptops viejas en casa? Minam lanza Reciclatón Móvil en Lima para desecharlos sin riesgo
Esta iniciativa, en el marco del Día Mundial del Reciclaje, busca recolectar residuos sólidos y electrónicos en colegios, universidades y espacios públicos, promoviendo la economía circular en la ciudad.
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El Ministerio del Ambiente (Minam) realizará desde este 15 de mayo la campaña itinerante Reciclatón Móvil en distintos distritos de Lima Metropolitana, con el objetivo de promover el reciclaje, la valorización de residuos y la educación ambiental entre la ciudadanía. La iniciativa se desarrollará en el marco del Día Mundial del Reciclaje, que se conmemora el 17 de este mes, y forma parte de la campaña nacional “Recicla Ya”.
Durante la jornada, promotores ambientales y unidades móviles recorrerán espacios públicos, colegios y universidades para recolectar residuos sólidos aprovechables y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), como celulares, cables, laptops y otros equipos en desuso. La actividad contará con el apoyo de gobiernos locales y recicladores formalizados para fortalecer la adecuada segregación de residuos y fomentar la economía circular.
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¿En qué distritos de Lima Metropolitana se realizará el Reciclatón Móvil?
La Reciclatón Móvil iniciará el viernes 15 de mayo en el colegio William Fulbright, ubicado en Independencia. Ese mismo día, las actividades continuarán en el supermercado Metro de la avenida Izaguirre, donde habrá acciones de sensibilización y puntos de acopio para que la ciudadanía pueda entregar materiales reciclables y aparatos electrónicos fuera de uso.
El sábado 16 de mayo, la campaña llegará a la plaza municipal de Los Olivos, así como a la Universidad Continental, la Universidad de Ciencias y Humanidades (UCH), la Universidad César Vallejo (UCV) y la Plaza Cívica de Pro. En estos espacios se buscará incentivar la participación de estudiantes, vecinos y familias interesadas en contribuir con el manejo responsable de residuos.
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Reciclatón Móvil busca impulsar el reciclaje y la economía circular
La jornada culminará el domingo 17 de mayo en el parque El Carmen, en Pueblo Libre, donde se realizará una entrega simbólica de los residuos recolectados durante los tres días de campaña. Parte del material valorizable será destinado a la Asociación de Ayuda al Niño Quemado (Aniquem) mediante el apoyo de las empresas Almi y Ambipar, encargadas del recojo y acopio.
Según información del Minam, actualmente la tasa de reciclaje en el país alcanza solo el 2,1% del total de residuos generados, aunque el potencial de aprovechamiento llega al 78%. Frente a este escenario, el sector Ambiente indicó que continúa fortaleciendo el trabajo coordinado con los gobiernos locales para promover una mayor valorización de residuos y consolidar una ciudadanía más comprometida con el cuidado ambiental.